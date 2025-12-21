µ×ÊÝÑÛ ¹â¹»±ØÅÁ¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ç·ãÁö ±«¤È°¾ò·ï¤â9¿ÍÈ´¤¡¢18°Ì➡9°Ì¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡Û
¢£½÷»ÒÂè37²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡Ê21Æü¡¢¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔÈ¯Ãå¡¢Á´5¶è´Ö¡¦21.0975Ò¡Ë
¹â¹»¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò·è¤á¤ëÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ½÷»Ò¤¬21Æü¡¢µþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶áµ¦ÃÏ¶èÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÅìÂçºåÂç·É°¦¡ÊÂçºå¡Ë¤Îµ×ÊÝÑÛ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï2¶è¡Ê4.0975Ò¡Ë¤Ç¹¥Áö¡¢¹â¹»±ØÅÁ¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ç9¿ÍÈ´¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ò18°Ì¤«¤é9°Ì¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿¡£
¶¯¤¤±«¤È°¾ò·ï¤ÎÃæ¡¢»ÕÁö¤ÎÅÔÂçÏ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»ÒÂè37²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡¢¹â¹»À¸¤¬±ØÅÁÆüËÜ°ì¤ò¤«¤±¤Æ¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂåÉ½¤Ë²Ã¤¨¡¢11¤ÎÃÏ¶èÂåÉ½¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤Ë»Í¹ñ³Ø±¡Âç¹áÀîÀ¾¤¬Áª¼ê¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Áê¼¡¤®·ç¾ì¡£57¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î±³ØÀ¸¤Î½ÐÁö¶è´Ö¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë3km¶è´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÃË»Ò¤Ï2¶è¤È5¶è¡¢½÷»Ò¤Ï3¶è¤È4¶è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áµ¦ÃÏ¶èÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÅìÂçºåÂç·É°¦¡ÊÂçºå¡Ë¤Îµ×ÊÝ¤Ï2¶è¤Ç½Ð¾ì¡¢¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¤ÏÌî¸ý²í»Ì´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤«¤éÁ°¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¤É¤ó¤É¤óÈ´¤¤¤Æ¤¤¤±¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£9·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å½÷»Ò800m¤ÇÀ¤³¦¤ÈÀï¤Ã¤¿17ºÐ¤Ï¹â¹»±ØÅÁ¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¹¥Áö¡£
18°Ì¡¢¥È¥Ã¥×¤È1Ê¬1ÉÃº¹¤Çë§¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿Áö¤ê¤Ç¤¹¤°¤Ë3¿Í¤òÈ´¤¤¤¿¡£11·î¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï3000m¤Ç9Ê¬7ÉÃ80¤ÎÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ß¡¢±«¤ÎÃæ¤Ç¤âÁö¤ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ºÇ½é¤Î1Ò¤ò3Ê¬9ÉÃ¡¢1.4ÒÉÕ¶á¤Ç6¿ÍÈ´¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ´ÖÅÀ¤Ï6Ê¬36ÉÃ¤ÇÄÌ²á¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç7¿ÍÈ´¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¤ò¤Õ¤ê¹Ê¤ê13Ê¬02ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¡¢9¿ÍÈ´¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î½ç°Ì¤â9°Ì¤Ë¤¢¤²¤¿¡£
