「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、女子＝５区間）

長野東が１区から一度もトップを譲らず２年連続３度目の優勝を飾った。１９９６年に埼玉栄が作った大会記録にはわずかに及ばなかったが、１時間６分３０秒でゴールテープを切った。

１区から先頭を譲らなかった長野東。留学生が起用できる３区では真柴が９分６秒と驚異的な区間新記録をマークし、大阪薫英女学院などを突き放した。真柴は昨年の１区でも区間賞の快走でチームの優勝に貢献しており、２年連覇の立役者となった。

チームは４区もトップでタスキを渡し、２位に３２秒差をつけてアンカーへ。大阪薫英女学院に詰められるも冷静なレース運びでリードを守り切った。

大会記録にはわずか４秒及ばなかったが、今井がトップでゴールテープを切ると爽やかな笑みを浮かべていた。横打監督は「優勝を目指して１年間取り組んできた選手達の成長のすごさ、支えてくれた皆さんに本当に感謝したい」と語った。

真柴については「留学生と戦わせたいという思いで向かわせましたが、本当にすごい。驚きの一言です」とコメントし、「私自身が生徒達についていかないといけない。そういう力だなと思います」とチームを評していた。

今井は「優勝を目標に全員で取り組んできた。仲間や地域の方、保護者の方に支えてもらった。優勝のテープを切ったときはその思いがつながった。どんな順位できても１位でゴールテープを切る。４区までトップでつないできてくれたので、笑顔でテープを切ろうと思いました」と力を込めた。