◇フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）

日本スケート連盟は２１日、ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）がこの日のフリーを棄権することを発表した。理由は「三浦璃来選手の左肩負傷のため」としている。

「りくりゅう」は、２０日のＳＰの６分間練習で三浦が左肩を脱臼。トレーナーの手当を受け、最後まで滑りきった。国際スケート連盟非公認ながら、世界歴代最高の８４・９１点をマークしていたが、この日朝の公式練習は行わなかった。

来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表選考を兼ねる今大会。代表権獲得には今大会の参加が必須だが、規定では「過去に世界選手権大会３位以内に入賞した実績のある選手が、けが等のやむを得ない理由で全日本選手権に参加できなかった場合、不参加の理由となったけが等の事情の発生前における同選手の成績を選考基準に照らして評価し、大会時の状態を見つつ、選考することがある」とされている。「りくりゅう」は２２年シーズンと昨季の世界選手権で優勝。今季もグランプリファイナルで優勝しており、五輪代表は決定的となっている。