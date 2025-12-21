【2026年の主な予定】新FRB議長就任、日銀「ハト派」野口・中川氏任期満了　米中間選挙

【1月】
1日　キプロスが26年上期の欧州連合（EU）議長国に就任
5日　東証取引所大発会
6日　経団連・日本商工会議所・経済同友会の経済3団体、新年祝賀会・記者会見
　 　テクノロジー見本市「CES」（ラスベガス、9日まで）
9日　米雇用統計（12月）
13日　米消費者物価指数（12月）
ワールド・フューチャー・エナジー・サミット（アブダビ、15日まで）
19日　世界経済フォーラム（WEF）年次総会（スイス、23日まで）
23日　日銀金融政策決定会合・展望レポート公表
26日　アジア金融フォーラム（AFF）（香港、27日まで）
28日　FOMC

月内
世銀世界経済見通し、IMF世界経済見通し
2026春闘、連合は前年と同じ5%以上の賃上げ目指す

【2月】
3日　豪中銀政策金利
5日　ECB政策金利
　　 英中銀政策金利（スーパーサーズデー）
6日　米雇用統計（1月）
　 第25回五輪冬季大会開幕（イタリア、22日まで）
11日　米消費者物価指数（1月）
13日　ミュンヘン安全保障会議（15日まで）
15日　中国春節（旧正月）（23日まで）
18日　NZ中銀政策金利
24日　ロシアのウクライナ侵攻から4年
28日　アトランタ連銀ボスティック総裁、退任

月内
パウエルFRB議長、半期に1度の議会証言

【3月】
5日　ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕（マイアミ、17日まで）
6日　米雇用統計（2月）
8日　米国市場、夏時間へ移行
11日　米消費者物価指数（2月）
15日　自民党大会
16日　NVIDIA GTC AIカンファレンス（カリフォルニア、19日まで）
17日　豪中銀政策金利
18日　FOMC
19日　日銀金融政策決定会合
ECB政策金利
英中銀政策金利
23日　エネルギー国際会議「CERAウイーク」（ヒューストン、27日まで）
24日　ボアオ・アジア・フォーラム（中国、27日まで）
29日　英欧市場、夏時間へ移行
31日　日銀の野口審議委員、任期満了

月内　
中国全国人民代表大会（全人代）開幕

【4月】
1日　日銀短観（第1四半期）
3日　米雇用統計（3月）
8日　NZ中銀政策金利
10日　米消費者物価指数（3月）
13日　IMF世銀春季会合（ワシントン、18日まで）
28日　日銀金融政策決定会合・展望レポート公表
29日　FOMC
30日　ECB政策金利
　 英中銀政策金利（スーパーサーズデー）

【5月】
3日　アジア開発銀行（ADB）年次総会（ウズベキスタン、6日まで）
5日　豪中銀政策金利
8日　米雇用統計（4月）
12日　米消費者物価指数（4月）
15日　パウエルFRB議長、任期満了
27日　NZ中銀政策金利

【6月】
2日　台北国際コンピューター見本市（COMPUTEX台北）開幕（5日まで）
3日　サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（6日まで）
5日　米雇用統計（5月）
10日　米消費者物価指数（5月）
11日　ECB政策金利
サッカーFIFAワールドカップ（W杯）開幕
14日　G7首脳会議（フランス、16日まで）
16日　日銀金融政策決定会合
豪中銀政策金利
17日　FOMC
18日　英中銀政策金利
29日　日銀の中川審議委員、任期満了

月内
FRB議長、半期に1度の議会証言

【7月】
1日　アイルランドが26年下期の欧州連合（EU）議長国に就任
2日　米雇用統計（6月）
4日　米国建国250周年
7日　北大西洋条約機構（NATO）首脳会議（トルコ、8日まで）