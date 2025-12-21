【2026年の主な予定】新FRB議長就任、日銀「ハト派」野口・中川氏任期満了 米中間選挙
【2026年の主な予定】新FRB議長就任、日銀「ハト派」野口・中川氏任期満了 米中間選挙
【1月】
1日 キプロスが26年上期の欧州連合（EU）議長国に就任
5日 東証取引所大発会
6日 経団連・日本商工会議所・経済同友会の経済3団体、新年祝賀会・記者会見
テクノロジー見本市「CES」（ラスベガス、9日まで）
9日 米雇用統計（12月）
13日 米消費者物価指数（12月）
ワールド・フューチャー・エナジー・サミット（アブダビ、15日まで）
19日 世界経済フォーラム（WEF）年次総会（スイス、23日まで）
23日 日銀金融政策決定会合・展望レポート公表
26日 アジア金融フォーラム（AFF）（香港、27日まで）
28日 FOMC
月内
世銀世界経済見通し、IMF世界経済見通し
2026春闘、連合は前年と同じ5%以上の賃上げ目指す
【2月】
3日 豪中銀政策金利
5日 ECB政策金利
英中銀政策金利（スーパーサーズデー）
6日 米雇用統計（1月）
第25回五輪冬季大会開幕（イタリア、22日まで）
11日 米消費者物価指数（1月）
13日 ミュンヘン安全保障会議（15日まで）
15日 中国春節（旧正月）（23日まで）
18日 NZ中銀政策金利
24日 ロシアのウクライナ侵攻から4年
28日 アトランタ連銀ボスティック総裁、退任
月内
パウエルFRB議長、半期に1度の議会証言
【3月】
5日 ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕（マイアミ、17日まで）
6日 米雇用統計（2月）
8日 米国市場、夏時間へ移行
11日 米消費者物価指数（2月）
15日 自民党大会
16日 NVIDIA GTC AIカンファレンス（カリフォルニア、19日まで）
17日 豪中銀政策金利
18日 FOMC
19日 日銀金融政策決定会合
ECB政策金利
英中銀政策金利
23日 エネルギー国際会議「CERAウイーク」（ヒューストン、27日まで）
24日 ボアオ・アジア・フォーラム（中国、27日まで）
29日 英欧市場、夏時間へ移行
31日 日銀の野口審議委員、任期満了
月内
中国全国人民代表大会（全人代）開幕
【4月】
1日 日銀短観（第1四半期）
3日 米雇用統計（3月）
8日 NZ中銀政策金利
10日 米消費者物価指数（3月）
13日 IMF世銀春季会合（ワシントン、18日まで）
28日 日銀金融政策決定会合・展望レポート公表
29日 FOMC
30日 ECB政策金利
英中銀政策金利（スーパーサーズデー）
【5月】
3日 アジア開発銀行（ADB）年次総会（ウズベキスタン、6日まで）
5日 豪中銀政策金利
8日 米雇用統計（4月）
12日 米消費者物価指数（4月）
15日 パウエルFRB議長、任期満了
27日 NZ中銀政策金利
【6月】
2日 台北国際コンピューター見本市（COMPUTEX台北）開幕（5日まで）
3日 サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（6日まで）
5日 米雇用統計（5月）
10日 米消費者物価指数（5月）
11日 ECB政策金利
サッカーFIFAワールドカップ（W杯）開幕
14日 G7首脳会議（フランス、16日まで）
16日 日銀金融政策決定会合
豪中銀政策金利
17日 FOMC
18日 英中銀政策金利
29日 日銀の中川審議委員、任期満了
月内
FRB議長、半期に1度の議会証言
【7月】
1日 アイルランドが26年下期の欧州連合（EU）議長国に就任
2日 米雇用統計（6月）
4日 米国建国250周年
7日 北大西洋条約機構（NATO）首脳会議（トルコ、8日まで）
【1月】
1日 キプロスが26年上期の欧州連合（EU）議長国に就任
5日 東証取引所大発会
6日 経団連・日本商工会議所・経済同友会の経済3団体、新年祝賀会・記者会見
テクノロジー見本市「CES」（ラスベガス、9日まで）
9日 米雇用統計（12月）
13日 米消費者物価指数（12月）
ワールド・フューチャー・エナジー・サミット（アブダビ、15日まで）
19日 世界経済フォーラム（WEF）年次総会（スイス、23日まで）
23日 日銀金融政策決定会合・展望レポート公表
26日 アジア金融フォーラム（AFF）（香港、27日まで）
28日 FOMC
月内
世銀世界経済見通し、IMF世界経済見通し
2026春闘、連合は前年と同じ5%以上の賃上げ目指す
【2月】
3日 豪中銀政策金利
5日 ECB政策金利
英中銀政策金利（スーパーサーズデー）
6日 米雇用統計（1月）
第25回五輪冬季大会開幕（イタリア、22日まで）
11日 米消費者物価指数（1月）
13日 ミュンヘン安全保障会議（15日まで）
15日 中国春節（旧正月）（23日まで）
18日 NZ中銀政策金利
24日 ロシアのウクライナ侵攻から4年
28日 アトランタ連銀ボスティック総裁、退任
月内
パウエルFRB議長、半期に1度の議会証言
【3月】
5日 ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕（マイアミ、17日まで）
6日 米雇用統計（2月）
8日 米国市場、夏時間へ移行
11日 米消費者物価指数（2月）
15日 自民党大会
16日 NVIDIA GTC AIカンファレンス（カリフォルニア、19日まで）
17日 豪中銀政策金利
18日 FOMC
19日 日銀金融政策決定会合
ECB政策金利
英中銀政策金利
23日 エネルギー国際会議「CERAウイーク」（ヒューストン、27日まで）
24日 ボアオ・アジア・フォーラム（中国、27日まで）
29日 英欧市場、夏時間へ移行
31日 日銀の野口審議委員、任期満了
月内
中国全国人民代表大会（全人代）開幕
【4月】
1日 日銀短観（第1四半期）
3日 米雇用統計（3月）
8日 NZ中銀政策金利
10日 米消費者物価指数（3月）
13日 IMF世銀春季会合（ワシントン、18日まで）
28日 日銀金融政策決定会合・展望レポート公表
29日 FOMC
30日 ECB政策金利
英中銀政策金利（スーパーサーズデー）
【5月】
3日 アジア開発銀行（ADB）年次総会（ウズベキスタン、6日まで）
5日 豪中銀政策金利
8日 米雇用統計（4月）
12日 米消費者物価指数（4月）
15日 パウエルFRB議長、任期満了
27日 NZ中銀政策金利
【6月】
2日 台北国際コンピューター見本市（COMPUTEX台北）開幕（5日まで）
3日 サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（6日まで）
5日 米雇用統計（5月）
10日 米消費者物価指数（5月）
11日 ECB政策金利
サッカーFIFAワールドカップ（W杯）開幕
14日 G7首脳会議（フランス、16日まで）
16日 日銀金融政策決定会合
豪中銀政策金利
17日 FOMC
18日 英中銀政策金利
29日 日銀の中川審議委員、任期満了
月内
FRB議長、半期に1度の議会証言
【7月】
1日 アイルランドが26年下期の欧州連合（EU）議長国に就任
2日 米雇用統計（6月）
4日 米国建国250周年
7日 北大西洋条約機構（NATO）首脳会議（トルコ、8日まで）