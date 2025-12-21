元TOKIOの松岡昌宏（48）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。高校のクラスメートだった人気芸人との交流について明かした。

ピン芸人の「ゆってぃ」とクラスメートだったことを公表している松岡。リスナーから「交流エピソード」について問われた松岡は「数年前に『家政夫のミタゾノ』で共演にしまして、久々に」と2023年に共演した自身の主演ドラマ「家政夫のミタゾノ」第6シリーズでの共演に触れた。

「前も言いましたけど、藤堂って言うんですけど」とゆってぃの本名を明かしつつ「うおう、藤堂」「松岡、元気？」「元気だよ」と会話を再現し、「ほんっとにあの、普通の野郎の会話ですよ」と苦笑。

「お前、結婚したんだって？」「したんだよ」「写真見たけど、奥さん、超かわいいじゃん。なんだよお前、幸せもんだな」と会話を振り返り、「そんな感じですよ」と笑った。

「でもうれしいものですよ、やっぱり」と松岡。「元々ゆってぃ、藤堂は芸能コースじゃなくて普通科だったんですけど、勉強する部屋が我々芸能コースと言われていた人間は5人しか男がいなくて、その普通科と呼ばれているところに、一緒に混じって勉強させてもらったから。その時のクラスメートなんですよ。だから、クラスメートっちゃクラスメートなんですよ」と説明。「だからテレビとかで藤堂が出てるとやっぱ見ちゃうし。YouTubeとかで“ゆってぃが出てる”って聞くと見ちゃう。やっぱり“ああ、藤堂頑張ってんだな”って思うし、いいもんですよ」と話した。