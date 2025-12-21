ロックバンド「LUNA SEA」のギタリスト、SUGIZO（56）がバイクとの接触事故を起こしたことを報告した。

【映像】SUGIZO、公式サイトで事故を報告＆公演延期を発表

20日に更新された「LUNA SEA」の公式サイトでSUGIZOは、「この度、12月18日の深夜、僕が運転する車とバイクとの接触事故が発生しました。現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています。今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。このような中、12月23日のLUNA SEA有明アリーナ公演をできないと判断し、延期させていただくこととしました。皆様にはご心配をおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。今後もこの件について誠実に、真摯に対応してまいります。皆様、本当に申し訳ありません」と、事故を報告し、バンドの公演延期を発表している。

「LUNA SEA」のボーカル、河村隆一（55）は個人の公式サイトを更新し、「この状況を鑑み、LUNA SEAのメンバーとして、年内のソロ活動も、中止または延期とさせていただく事といたしました。楽しみにしてくれていたファンのみんなには、残念な思いをさせてしまい大変申し訳なく思っています。併せて関係者の皆様にはご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます」と、謝罪し、事故にあった相手の回復を願っている。

SUGIZOの事故について、ネット上では「相手の方心配ですね...」「SUGIZOは大丈夫なん？」などの声があがっている。（『ABEMA NEWS』より）