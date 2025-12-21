DAIGO、5歳長女との“お出かけ”2ショットに反響「大きくなったなぁ…」「姿勢がママ似」
タレント・アーティストのDAIGO（47）が20日、自身のXを更新。キッザニアで撮影された長女（5）との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「大きくなったなぁ…」「姿勢がママ似」DAIGOと5歳長女の“お出かけ”2ショット
競馬好きを公言し、競馬番組のMCも務めるDAIGOは、「遺伝かな」とつづり、キッザニアで乗馬体験に挑戦する長女の後ろ姿をアップ。「#キッザニア #最高 #乗りたいと #ウマが好きな娘 #ウマ娘 #馬が好きなのは遺伝かな #有馬記念目指そう #ファンファーレ」とハッシュタグを添えた。
この親子ショットに、「娘ちゃん大きくなったなぁ…」「姿勢もめちゃくちゃ良い」「姿勢がいいのはパパ譲りかな」「乗ってる姿勢がママ似」「後ろ姿、カッコいいです」など、さまざまな声が寄せられている。
DAIGOは俳優の北川景子（39）と2016年1月に結婚。20年9月に長女、24年1月に長男の誕生を報告した。
