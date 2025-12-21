離婚後、シングルファザーとして子どもを大切に育ててきたお父さん。だけど、思わぬかたちで子どもとの別れが来てしまうことも……。今回は、奥さんに不倫されて、子どもを引き取ったというお父さんのエピソードをご紹介します。

元妻が再婚後…

「妻に不倫されて離婚。娘は僕が引き取りました。当時、娘は2歳で育てるのも大変な時期。シングルファザーとして、仕事に家事に、イヤイヤ期の娘の対応にと必死でした。それでも娘は可愛かったし、いなくなってしまった母親の分まで僕が愛情をかけて育てていく覚悟でした。

しかし、娘が5歳になった頃、元妻から連絡がありました。再婚することになり、金銭的に余裕ができたから娘を引き取りたいと……。不倫して出て行ったくせに、あまりにも勝手すぎると怒りがわきました。だけど、娘は『ママがいい』『ママのところに行きたい』と、僕に訴えてきたんです……。

試しに元妻と再婚相手の家に泊まりに行かせましたが、娘はそれをきっかけに、さらにママを求めるようになってしまって。結局、娘は元妻との生活がメインで、僕とはたまに会うだけになってしまいました。元妻からは親権者変更の申し立てをされました……。

身内からは『女の子にはお母さんが必要だから』と説得されましたが、受け入れることはできません。娘がいなくなり、一人の家に帰るとすごく寂しくて……。これから先、もしも娘の気持ちが変わったら、すぐにでも迎えに行くつもりです」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 離れていても、お父さんがかけてきた愛情は伝わっているはず。「やっぱりパパがいい」と、娘さんが戻ってくる日が来る可能性だってゼロじゃないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。