経済学者の成田悠輔氏が21日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。日本維新の会の吉村洋文代表がSNSなどで発言している内容についてコメントした。

成田氏は「印象としては維新とか吉村代表の本業が、SNSインフルエンサーみたくなってないかな…という気がするんですよね」と話した。そして「身を切る決意を固めました、とか、YouTubeとかでPVを集めそうな議員定数削減とか、社会保障改革で高齢者の医療費に切り込みます、みたいな…。ただ（動画を）開いてみると何も変わってなくね？、っていうのに気付くという構図がずっと続いているんじゃないかという気がするんですよね」と続けた。

さらに「最近政治全体が、何が実際に変わったかより、何を言ったかとか、何が盛り上がってるかっていうのが、中心になっちゃってるなっていう印象が維新も国民民主についても、参政党についても思うんですよ。だから実際にどんな政策が生まれたか、法律が生まれたかってことを中心に議論しないとダメなのかなという気がしますけどね」と語った。

吉村氏は、日本維新の会の公式YouTubeチャンネルで「緊急生配信」とのタイトルで16日、藤田文武共同代表を相手に議員定数削減法案の審議が来年に先送りにされたことについて「腹立ってしょうがない」などと持論を展開していた。