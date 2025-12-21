U-18日本代表FW新川志音(鳥栖U-18)が2戦連発。今度は左足ミドルでスペインゴールを破る
[12.20 SBSカップ第2節 U-18日本代表 2-4 U-18スペイン代表 藤枝総合]
2試合連続で圧巻のゴールを決めた。0-1の前半12分、U-18日本代表はFW徳田誉(鹿島)が敵陣右中間でインターセプト。FW新川志音(鳥栖U-18)はパスを受けると、ゴール方向へ持ち出してから左足を振り抜く。
鋭いミドルシュート。アウトにかかったボールはU-18スペイン代表の190cmGKシモン・ガルシア・ビセンテ(アスレチック・ビルバオB)の指先を抜け、ゴール左角に突き刺さった。新川は静岡ユースとの初戦で交代出場ながら2ゴール。特に1点目は抜群の体幹と反応の速さによる一撃だった。
鋭い裏抜けから左後方からの浮き球パスを胸コントロールし、最後はDFと競りながらバランスを崩さずに左足でゴール。さらにスルーパスから右足で2点目を決めている。その得点力をレアル・マドリーやバルセロナのトップチーム経験者も居並ぶスペイン相手にも発揮。前線でボールを収め、2列目にポジションを下げた後もDF背後を狙うなど攻撃の中心になっていた。
飛び級でU-22日本代表を経験しているFWは、交代出場した初戦、そしてスペイン戦でも他のU-18日本代表選手たちよりも存在感のある動き。「U-20ワールドカップもそうですけど、もっともっと上の方、U-22もそうですし、A代表ってところを見据えながらやっていかないと、自分の成長が止まってしまうと思うんで、もっともっとより高いレベルでやれるようにしたい」。注目ストライカーが見据えているのはより上のステージだ。
SBSカップは21日が最終日。U-18オーストラリア代表戦へ向けて「個人としてはやっぱゴールってところは常に認識しているんで、ゴールってところもそうですけど、チームとしてはまだ優勝の可能性は残ってると思うんで、優勝ってところを狙いながらやっていければいい」と力を込めた。U-18日本代表の優勝のために全力で戦い、3試合連続ゴールを決める。
(取材・文 吉田太郎)
2試合連続で圧巻のゴールを決めた。0-1の前半12分、U-18日本代表はFW徳田誉(鹿島)が敵陣右中間でインターセプト。FW新川志音(鳥栖U-18)はパスを受けると、ゴール方向へ持ち出してから左足を振り抜く。
鋭いミドルシュート。アウトにかかったボールはU-18スペイン代表の190cmGKシモン・ガルシア・ビセンテ(アスレチック・ビルバオB)の指先を抜け、ゴール左角に突き刺さった。新川は静岡ユースとの初戦で交代出場ながら2ゴール。特に1点目は抜群の体幹と反応の速さによる一撃だった。
飛び級でU-22日本代表を経験しているFWは、交代出場した初戦、そしてスペイン戦でも他のU-18日本代表選手たちよりも存在感のある動き。「U-20ワールドカップもそうですけど、もっともっと上の方、U-22もそうですし、A代表ってところを見据えながらやっていかないと、自分の成長が止まってしまうと思うんで、もっともっとより高いレベルでやれるようにしたい」。注目ストライカーが見据えているのはより上のステージだ。
SBSカップは21日が最終日。U-18オーストラリア代表戦へ向けて「個人としてはやっぱゴールってところは常に認識しているんで、ゴールってところもそうですけど、チームとしてはまだ優勝の可能性は残ってると思うんで、優勝ってところを狙いながらやっていければいい」と力を込めた。U-18日本代表の優勝のために全力で戦い、3試合連続ゴールを決める。
(取材・文 吉田太郎)