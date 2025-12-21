大の映画好きとして知られている仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）による、“映画”に特化した短期連載企画がリアルサウンド映画部で実現。映画にまつわる熱い思いを語ってもらった前回に続き、第2回では、ハピネットファントム・スタジオの池田友佳氏と小椋沙暉氏をゲストに迎え、映画の配給・宣伝について語り合った。

参考：FRUITS ZIPPER 仲川瑠夏が“映画愛”を熱弁！ オールタイムベストや推し俳優への熱い思いも

ーー前回のインタビューで「映画の宣伝のことをもっと知りたい」と話されていたので、今回は映画の配給・宣伝についての対談企画をセッティングしました。仲川さんがお好きなA24作品を配給しているハピネットファントム・スタジオから、宣伝・マーケティングチームの池田さんと国際チームの小椋さんにお越しいただきました。

池田友佳（以下、池田）：宣伝部の池田です。作品をお客様にどう伝えるかを考える宣伝の仕事をしています。今日はよろしくお願いします！

小椋沙暉（以下、小椋）：国際チームの小椋です。海外から映画を買い付けて、日本で配給する際の海外の版元とのやり取りを担当しています。よろしくお願いします！

仲川瑠夏（以下、仲川）：FRUITS ZIPPERの紫担当、仲川瑠夏です！ あだ名は「るなぴ」なので、気軽に「るなぴ」と呼んでくださると嬉しいです。よろしくお願いします！

ーーまずはハピネットファントム・スタジオについて、簡単に教えていただいてもいいですか？

池田：もともとは2003年設立の「ファントム・フィルム」という会社で、長らく邦画・洋画の配給を行っていました。2025年4月に「ハピネット・メディアマーケティング」という会社と合併し、現在は「ハピネットファントム・スタジオ」というレーベルで映画事業を続けています。

小椋：私たちの強みは、海外から作品を買ってきて、お客様に届けるための宣伝や、いつ映画館で上映してもらうかを決める営業まで、すべて社内で一貫して行っている点です。

仲川：なるほど！ 買い付けから営業、宣伝まで、すべてやられているんですね。

小椋：はい。特に洋画については、どの作品の権利を買い、日本で配給するかを、社内の会議で決めています。脚本を読んだり、字幕がない英語の状態の作品を観て、「これは日本で売れるか？」を検討します。

仲川：ハピネットファントム・スタジオさんが買い付ける映画には、何か系統や基準があるんですか？

小椋：ジャンルは幅広いですが、会社としては作家性の高い作品やクオリティの高い作品を意識して選んでいます。監督の意識や作家性を大切にしている点は、A24作品の特徴とも通じますし、私たちが企画・制作する邦画にも共通する意識です。

ーー洋画はもちろん、邦画の制作・配給も行っているんですよね。

小椋：そうなんです。最近だと、カンヌ国際映画祭でコンペティション部門に選出された早川千絵監督の『ルノワール』や、同じくカンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞した山中瑶子監督の『ナミビアの砂漠』のように、国際的・社会的なテーマを扱った作品を配給することが多いです。

ーー映画の仕事をしている立場から見ても、「映画ファンから厚い支持を得ている配給会社」という印象です。仲川さんは邦画はあまり観ないんですよね？

仲川： 普段は洋画ばかり観ています。『ブラックアダム』や『エクスペンダブルズ』のようなアクション系も好きですし、『哀れなるものたち』のようなアート系も大好きで。あと『ミッドサマー』とかも好きです。

池田：『ミッドサマー』は弊社で配給した作品です！

仲川：えー、嬉しい！ あの明るいのにめちゃくちゃ怖い世界観がすごい好きです。カルト系は大好きなんです。

小椋：A24の作品には、カルトや少し怪しい宗教をテーマにしたものが多いんですよね。ただ今後はもっといろんなジャンルの作品も出てきます。

ーー前回お話しいただいた、仲川さんが撮影現場を訪れようとしたドウェイン・ジョンソン主演の『The Smashing Machine（原題）』もハピネットファントム・スタジオさん配給ですね。

仲川：ドウェイン・ジョンソンが日本で撮影していると聞いて、どこで撮影しているのかを調べて友達と一緒に撮影現場に行こうと試みたんですよ（笑）。結果的に私は行けなかったんですけど、友達はドウェインの写真を撮ってました。本当に会いたかったです！

小椋：『The Smashing Machine』は今までにないドウェイン・ジョンソンの姿が見られる作品になると思います。強くてカッコいいだけでなく、彼のヒューマンドラマ的な演技も評価されていて。仲川さんはなんでドウェイン・ジョンソンがお好きなんですか？

仲川：ドウェインは昔から映画で観ていて、どの作品でも大体強いし、カッコいいので、沼にハマっていきました。人間性もすごく素敵で、パパになってほしいぐらい（笑）。

一同：（笑）

仲川：ちなみに、映画を買うのって一体いくらぐらいかかるんですか？ めっちゃ気になります！

小椋：それは……ノーコメントで（笑）。

一同：（笑）

池田：キャストが有名な作品だとどうしても金額が跳ね上がりますが、A24作品のように、まだ有名ではないけれど才能のある監督やキャストの作品は、製作費にかかわらず大ヒットすることがありますね。

小椋：ですので、どの映画がヒットするかを事前に見極めて買い付けを行う必要があります。ただ今は弊社がA24とパートナーシップ契約を結んでいるので、A24作品については弊社で配給できることになっています。

仲川：おー、すごい！ それは安心ですね。

小椋：買い付けは、カンヌやベルリン、トロントといった世界の映画祭がメインになります。映画業界の人たちが集まる現地に行って、商談をして決めることが多いです。

仲川：作品の宣伝方針はどういう流れで決めていくんですか？

池田：まず、作品に関わる担当者全員で作品を観たあとに、宣伝チームで集まって、どういうコンセプトで、どういうテーマでお客さんに伝えるかを決める会議をします。簡単に言うと、その作品のどのポイントを立たせて売るか。そこからそのコンセプトに沿ったポスタービジュアルや予告編などの宣伝物を作っていきます。本国版のビジュアルをベースに日本版を作ることもあれば、イラストレーターさんに依頼してガラッとイメージを変える場合もあります。ポスターや予告編が完成したら、リアルサウンド映画部さんなどメディアの方々にリリースをお送りしてニュースとして取り上げてもらったり、公開前には試写会を開いてSNSで感想を投稿してもらったりして、メディアへの露出を広げていきます。

仲川：ポスターでその作品の印象がものすごく変わりますよね。

池田：本当にその通りで。あとは邦題を決めるのも非常に難しいんです。例えば、9月26日公開の『テレビの中に入りたい』という作品は、原題が『I Saw the TV Glow』なのですが、そのままカタカナにしたり日本語に直訳したりすると、どんな映画か伝わりにくいという話になり、社内で議論した末に『テレビの中に入りたい』というキャッチーな邦題になりました。

仲川：原題と邦題がまったく違うタイトルのとき、「誰がどうやって決めてるんだろう」って思ってました！

池田：逆に、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』という映画は、原題がそのまま『Civil War（原題）』なのですが、直訳すると「内戦」を意味する『シビル・ウォー』だけだと少し映画のイメージが湧きにくいという考えから、「アメリカ最後の日」という副題を付けました。伝わりやすさは大事なのでですが、映画ファンの方から「原題から変えないでほしかった」というお声をいただくこともあって。そのあたりのバランスを考えながらベストな道を選ぶのが、われわれ宣伝の仕事なんです。

小椋：日本側で邦題を決めたあと、海外の版元に許可を取る必要もあるんです。時には、監督本人から「そのタイトルはどうなんだろう」と難色を示されることもあって。そういうときは、「日本の文化ではこう伝えたほうがいい」と伝えながら、最終的に決めていきます。

仲川：邦題を決めるのにもそれだけのプロセスがあるんですね！ ちなみに、お二人はなんで配給会社に入ろうと思ったんですか？

小椋：私はまだ歴が浅く去年入社したばかりなんですけど、昔から映画が好きで、映画の仕事をしたいなとずっと思っていたんです。それでハピネットファントム・スタジオを受けたら、たまたま受かることができました。映画に携わる仕事って、クリエイティブなことをやっていた人しかできないのかなと思っていたんですが、転職活動をしているときに、海外とやり取りする部署があることを知ったんですよね。私はもともと英語の勉強をしていたので、そういう携わり方もあるんだなと。

仲川：やっぱり“映画が好き”というのが根底にあるんですね！

池田：私もそうですね。私の場合は大学生の頃にミニシアターで映画をよく観るようになって、映画はもちろん、映画館という空間が好きになりました。映画って、観る人によって受け取るメッセージはそれぞれで、良かったとかつまらなかったとかも含めて、必ず心が動かされるものだと思うんですよね。しかも、映画を通して誰かの人生を体感できる。それがすごく素敵だなと思って。私も宣伝部での仕事は5年目で、もともとは別の部署で営業をやっていたりしたんですが、異動届を出して今に至ります。

仲川：私も小さい頃からずっと映画が好きで、映画に携わる仕事がしたいとずっと思ってきたんですけど、携わり方が全然わからなくて……。お芝居をやりたいと思ったことは一度もないんですが、何か裏方として映画に携わりたいという気持ちがずっとあったんですよね。なので、もしアイドルをやっていなかったら、絶対に映画に携わる仕事に就きたかったなって。それで今年は『映画おしりたんてい スター・アンド・ムーン』で主題歌を担当させていただいて、初めてエンドロールに名前が載ったんです。それに本当に感動して。映画にコメントを出させていただくお仕事も本当に楽しかったので、機会があればぜひよろしくお願いします！

池田：こちらこそぜひ！ 仲川さんのような影響力のある方に作品を注目していただけると、より幅広い層の方に映画を観ていただけるきっかけになると思うので、本当に嬉しいです。

小椋：今後はアリ・アスター監督の新作『エディントンへようこそ』（12月12日公開）などの話題作も控えているので、ぜひご期待ください！

仲川：ドウェイン・ジョンソンが来日する際はなんとしてでも協力させてください！

（取材・文＝宮川翔）