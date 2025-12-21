41歳で再び欧州クラブへ! 元ブラジル代表チアゴ・シウバの新天地が決定「ビラス・ボアス会長とファリオーリ監督に感謝」
ポルト(ポルトガル1部)は20日、フルミネンセ(ブラジル1部)を退団した元ブラジル代表DFチアゴ・シウバ(41)が加入することを発表した。ポルトBに所属していた2004-05シーズン以来の帰還となる。
T・シウバは世界屈指のセンターバックと称され、チェルシー時代にUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)優勝を経験したほか、ミランやパリSGでも活躍。昨年に古巣フルミネンセに復帰したが、今月17日に現行契約の解除が発表された。来年の北中米ワールドカップ出場を目指し、欧州でのプレーを希望していたとみられる。
ポルト加入に際して公式サイトを通じ、「本当に嬉しく、光栄に思っている。とても高いモチベーションを持っているし、できる限りチームの力になりたい」とコメント。続けて「この機会を与えてくれたアンドレ・ビラス・ボアス会長とフランチェスコ・ファリオーリ監督に感謝したい」と、今回の移籍を実現させるために大きな役割を果たした2人の名前を挙げ、「再びこのユニフォームを着られることを心待ちにしている」と意欲を示した。
