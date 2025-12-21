鈴木唯人がドリブルからのクロスで先制弾お膳立て! フライブルクはボルフスブルクとの打ち合いを制す
[12.20 ブンデスリーガ第15節 ボルフスブルク 3-4 フライブルク]
フライブルクのMF鈴木唯人が20日、ブンデスリーガ第15節のボルフスブルク戦(○4-3)で先制ゴールを演出した。
9位フライブルクが13位ボルフスブルクのホームに乗り込んだ一戦。トップ下で先発起用された鈴木は前半5分、左サイドからドリブルでボックス内に切れ込む。左足で送ったクロスが相手に当たってコースが変わるも、これをMFフィリップ・トロイが右足のボレーで押し込んだ。
その後、試合は点の取り合いとなり、最終的にフライブルクが4-3で勝利。鈴木は後半アディショナルタイム1分までプレーした。
