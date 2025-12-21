東北楽天ゴールデンイーグルスが12月16日、Instagramを更新。楽天に新加入した前田健太（37）のインタビュー動画を公開した。

「ようこそ #前田健太 選手」と公開されたのは、「プロ野球選手兼画伯 前田健太東北初お絵かき」と題した入団会見後に楽天のSNS班がおこなった独占インタビュー。前田は入団会見に来た報道陣に同球団のマスコットキャラクターのクラッチとクラッチーナを描いたオリジナルTシャツをプレゼントしたことを明かした。

そしてスタッフが、前田に三木肇（48）監督の似顔絵を打診すると前田は「それはヤバいって！」「監督はヤバいって！」と連呼。「俺まだ会ってもないんですから」「怒られるって」と笑顔を見せつつ、画伯らしさが炸裂した三木監督の似顔絵を披露した。また、同球団マスコットのスイッチを描いた様子は球団の公式YouTubeチャンネルで公開されている。

この投稿にはInstagramユーザーから「待ってました世界に羽ばたいたアーティストマエケン」「久々のマエケン画伯で、死ぬほど笑いました！」「グッズ化確定動画」「マエケンといえばお絵描きだもんねw」といったコメントが寄せられた。