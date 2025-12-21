骨密度が高い人の特徴とは？メディカルドック監修医が骨密度に関する検査、高い人の特徴、骨密度を高くする生活習慣などを解説します。

監修医師：

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

「骨密度」とは？

骨密度とはどのようなものなのか、どのような検査でわかるのかについて解説していきます。

骨密度とは？

骨密度とは、骨の強さを評価するために広く使用されている指標です。

単位面積（㎠）あたりの骨塩量（g）によって計算され、骨粗鬆症の診断基準としても用いられています。

骨はカルシウムなどのミネラル成分によって構成されており、こうした成分は「骨塩」と呼ばれています。 骨密度は、それらの成分の詰まり具合を表しているのです。

骨密度は何の検査でわかる？

骨密度を調べ、骨粗鬆症の診断をするためにはdual-energy X-ray absorptiometry（DXA法；2重X線吸収法）という方法が一般的です。この検査は、腰や足の付け根に2種類のX線をあてて骨密度を測定するものです。

骨粗鬆症検診や、骨折などがあり骨粗鬆症を疑う場合の精密検査として整形外科で行われます。診療報酬点数は360点となっており、3割負担であれば検査自体は1000円程度となります。

microdensitometryh法；MD法は手の平をX線撮影し、人差し指の骨とアルミニウムの濃度を比べて骨密度を測定します。MDも保険適用となっており、診療報酬点数は140点です。こちらも骨粗鬆症の診断に用いることができます。

定量的超音波測定法（quantitative ultrasound：QUS法）は、超音波を使って骨量を評価する方法です。かかとの骨を調べることが多いです。X線の被曝がなく、妊婦さんにも用いることができるというメリットがあります。人間ドックや検診では骨粗鬆症のスクリーニングに用いられますが、確定診断としては現時点では用いられていません。保険適用であり、診療報酬点数は80点です。

骨密度の基準値は？

日本では、骨密度を用いて骨粗鬆症の診断基準が作成されています。

以下のような場合に骨粗鬆症と診断されます。

・骨がもろくなってしまったために起こった骨折（脆弱性骨折）がある場合：骨密度が若年成人平均値（young adult mean：YAM）の80％未満

・脆弱性骨折がない場合：YAMの70％未満

一方、骨粗鬆症検診では、結果に応じて以下のような判定となります。

・測定値がYAMの90％以上かつ、骨粗鬆症の危険因子なし：異常なし

・測定値がYAMの90％以上かつ、骨粗鬆症の危険因子あり：要指導

・測定値がYAMの80％以上90％未満：要指導

・測定値がYAMの800％未満：要精密検査

要指導の場合には、生活習慣の改善を意識することが大切です。要精密検査の場合には、整形外科などを受診するようにしましょう。

骨密度が高いとどんなメリット・デメリットがある？

骨密度が高いことによるメリットやデメリットには以下のようなものがあります。

メリット

骨密度が高い状態を保つことで、骨折のリスクの低下が期待できます。

特に、転倒・骨折は要支援、要介護認定になる原因の中でも1割程度を占めるという報告もあります。そのため、骨折予防は寝たきりの予防にもつながると考えられます。

デメリット

基本的には、骨密度が高いことによるデメリットは多くはありません。

しかし、骨密度が高くても骨が弱く骨折しやすくなる場合があります。

骨の構造を鉄筋コンクリートに例えると、鉄筋にはコラーゲンが、コンクリートにはミネラルが相当します。ミネラル、つまり骨塩量・骨密度が高くても、鉄筋が傷んでいる状態では骨の強度は下がってしまいます。

これは骨質劣化と呼ばれますが、糖尿病や慢性腎臓病などがリスクとして考えられています。

骨密度が高い人の特徴とは？

骨密度が高い人は、以下のような特徴を有していることが多いと考えられます。

小児から青年期にかけての方

一般的には、骨量は学童期から思春期にかけて骨の成長と共に増えていきます。20歳前後で骨量は最大になり、その後は安定して推移します。しかし、特に女性の場合は、50歳前後の閉経期に急激な骨量減少が始まります。

カルシウムやビタミンDなど意識した食事をとっている

カルシウムとビタミンDとを組み合わせて摂ることによって、骨密度上昇効果や骨折予防効果があることが示されています。その他にも、ビタミンKやビタミンB6、B12、葉酸も大切です。

日光を浴びている

ビタミンDは、カルシウムが腸管から吸収される際に重要です。日光に適度に当たることで、ビタミンDが皮膚でも作られます。

適度に運動している

有酸素運動や下肢の筋力訓練によって、骨密度が上がることが報告されています。

「骨密度が高い人の特徴」についてよくある質問

ここまで骨密度が高い人の特徴などを紹介しました。ここでは「骨密度が高い人の特徴」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

骨密度を高めるためにどんなスポーツが効果的ですか？

木村 香菜 医師

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動がお勧めです。無理ない範囲で体を動かしましょう。

骨密度が高い人は体重が重いですか？

木村 香菜 医師

体重が重いと骨密度が高くなるわけではありませんが、低体重の方は骨密度が低くなる可能性があるという報告もあります。無理な食事制限は避け、バランスの良い食事を心がけることが大切です。

まとめ

骨密度は、健康寿命を延ばすうえで非常に重要な指標です。骨密度が高いことで骨折のリスクを減らし、転倒や寝たきりの予防にもつながります。一方で、骨密度が高ければ必ずしも骨が丈夫とは限らず、骨質の劣化も関係することを理解しておくことも大切です。

普段からバランスの良い食事、適度な運動、禁煙、適正な飲酒、そして日光浴を意識し、骨の健康を守っていきましょう。骨密度が気になる方は、骨密度検診などの検査を受けることもおすすめします。

