【朝日杯FS／大口投票】前日は6人気以下の「穴馬大口」も……リアライズシリウスに“1000万円”へ迫る高額投下あり

第77回の大口投票は、前日から激しい動きを見せる。

当日午前の段階でアドマイヤクワッズが単勝3.3倍で1番人気に推され、2番人気4.2倍のカヴァレリッツォ、リアライズシリウスが4.4倍の3番人気、さらに4番人気5.0倍のエコロアルバが続き、ここまでがオッズ一桁。5番人気以下とやや差のついた格好だ。

■土曜はリアライズシリウスに単勝970万円投下

今回は前売り開始から早々に動いた。金曜19時半頃にはアドマイヤクワッズに複勝約100万円、日付が変わった直後の土曜深夜1時頃にエコロアルバへ単勝約100万円の投票が確認された。

夜が明けてからも勢いは持続、11時25分頃にアドマイヤクワッズヘ複勝約120万円が入り、13時50分頃にはリアライズシリウスへ単勝約970万円という、ひと際大きな額が投下。以後も15時25分頃にカヴァレリッツォへ複勝約110万円、16時40分頃には6人気コルテオソレイユへ複勝約100万円、19時55分頃にはカヴァレリッツォの複勝約120万円が入るなど、前売りは盛況のうちに幕を閉じた。

一夜明けた日曜は雨の影響か動きは鈍化。アドマイヤクワッズへ9時40分～45分に単勝約190万円、複勝約180万円、10時20分～40分頃に単勝約210万円、単勝約230万円の投票はあったが、GI当日を踏まえると高額は少ない印象だ。

終日雨予報だが、午後にはより活発な投票が予想され、アドマイヤクワッズ、リアライズシリウスが投票額をどこまで伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。