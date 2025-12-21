タレントの藤田ニコル（27）が20日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）に出演。第1子妊娠を改めて報告し、心境を明かした。

11日に自身のインスタグラムで夫で俳優の稲葉友との連名の文書を投稿していた藤田。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」とし出産は「春頃を予定しております」と伝えていた。

13日放送回は11日以前に収録したものを放送したため、言及がなかった。この日の放送では「遅いだろうって思う人もいると思うんですけども、このたび新しい命を授かりました。イエーイ！」と元気に報告した。

改めて「一応春頃を予定しております」と明かし、「自分がお母さんになるって、まだそこまで実感が湧かないんですけれども、今徐々に…。徐々になのかなあ。ちょっと初めてだから分からないので」とコメント。

今後の同番組については「今めちゃくちゃ元気なので。できる限りは続けるところまで続けて。まあお休みになっちゃうところはまあなんか工夫しながらやるのかなあ。ちょっと頑張って皆さんとつながれるように努力はしたいなあと思います」と意欲を見せた。

今年3月には日本テレビ系「ヒルナンデス！」を卒業し、ファッション誌「ViVi」の専属モデルも3月発売の5月号で卒業していた。「その頃はあまり理由も言えなかったし、だからやっと自分の中ですっきりした感じではいます」とにこやかに話した。

「思い返したら夏終わりくらいかなあ、自分の中で一番体調が悪い日もちょっとあったりとかして」と回顧。「だから全然友達とかも会ってない期間もあって」と振り返った。

さらに「たくさんのお祝いの言葉、ありがとうございました」と感謝し、「インスタの方もね、（梅沢）富美男ちゃんの方から、“初孫だ〜”みたいな感じのコメントが来て、それもちょっとウルっときそうになったり」と告白。

「いろんな方からね、お祝いの言葉もらって、ちょっとしっかり体調に気をつけながらこれからも頑張っていきたいと思います」と声を弾ませた。