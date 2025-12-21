CANDY TUNE、年末年始に梅田で投手“登板”【メンバー登板スケジュール】 新年特番ではプロ野球選手と「倍倍FIGHT！」
アイドルグループ・CANDY TUNEが、12月8日に大阪城ホールで開催されたイベント『大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA』にスペシャルゲストとして登場した。
【写真】CANDY TUNE、大阪城ホールにプロ野球スター選手が集う中でパフォーマンス
CANDY TUNEは、プロ野球のスター選手たちと「倍倍FIGHT！」をスペシャルコラボ。さらに、ピッチング・バッティング競技では、成功すればチームの得点を倍にできるボーナスステージ「倍倍チャンス！」で盛り上げた。
『超プロ野球ULTRA』は、プロ野球12球団のスター選手が、さまざまな競技に挑み栄冠を競う、恒例の特別番組。今回は「12球団の対抗戦」から「セ・パのリーグ対抗戦」にリニューアルされた。
「交流戦上位6チーム独占」「オールスター全勝」「ソフトバンクによる日本シリーズ制覇」と“三冠”を達成したパ・リーグが強さを見せたのか。セ・リーグが雪辱を果たしたのか。イベントの様子は、来年1月11日に読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで放送される。
放送に向け、CANDY TUNEが、大阪の「梅田バッティングドーム」で“期間限定”映像登板することが決定。バッティングドーム内の5番BOXに“きゃんちゅー打席”が設置され、12月22日から放送日の1月11日までの21日間、7人のメンバーが日替わりの映像で登場する。
球速は、70キロ・90キロ・110キロ・ランダムから選択可能。投球フォームの収録では、メンバー全員が「自分のフォームが一番キレイ」と自画自賛した。館内のモニターでは、来場者に向けたメッセージも上映される。
■梅田バッティングドーム メンバー登板スケジュール
桐原美月：12月25日（木）・1月4日（日）・1月7日（水）
福山梨乃：12月24日（水）・1月1日（木）・1月5日（月）
小川奈々子：12月26日（金）・12月29日（月）・1月11日（日）
南なつ：12月23日（火）・1月3日（土）・1月9日（金）
宮野静：12月27日（土）・12月30日（火）・1月8日（木）
立花琴未：12月22日（月）・12月31日（水）・1月10日（土）
村川緋杏：12月28日（日）・1月2日（金）・1月6日（火）
番組概要
『大和地所スペシャル 超プロ野球 ULTRA』
放送日時：2026年1月11日（日）午後2分〜3時55分
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット
出演
【MC】 爆笑問題（太田光、田中裕二）、鷲見玲奈
【競技解説】赤星憲広
【パネリスト】陣内智則、村重杏奈
【パ・リーグ監督】河合郁人、やす子
【セ・リーグ監督】バッテリィズ（エース、寺家）
【スペシャルゲスト】CANDY TUNE
バレーボール 高橋藍 ※高＝はしごだか（サントリーサンバーズ大阪） ※VTR出演
【パ・リーグ出場選手】（敬称略）
福岡ソフトバンクホークス： 岩井俊介・川村友斗 周東佑京（※VTR出演）
北海道日本ハムファイターズ： 達孝太・清宮幸太郎
オリックス・バファローズ：九里亜蓮・福永奨 西川龍馬（※VTR出演）
東北楽天ゴールデンイーグルス：西垣雅矢・宗山塁
埼玉西武ライオンズ：甲斐野央・渡部聖弥
千葉ロッテマリーンズ： 高野脩汰・藤原恭大
【セ・リーグ出場選手】（敬称略）
阪神タイガース：門別啓人・高寺望夢（※高＝はしごだか） 中野拓夢（※VTR出演）
横浜DeNAベイスターズ：中川虎大・梶原昂希 牧秀悟（※VTR出演）
読売ジャイアンツ：船迫大雅・泉口友汰 丸佳浩（※トーク部分のみ）・大勢（※VTR出演）
中日ドラゴンズ： 松葉貴大・辻本倫太郎
広島東洋カープ：森浦大輔・小園海斗
東京ヤクルトスワローズ： 奥川恭伸・岩田幸宏
