人気夫婦YouTuber、パリでの“美女と野獣風”ウエディングフォト披露「美男美女で絵になる」「映画のワンシーンみたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/21】夫婦YouTuberとして活動するゆたせなのセイナが12月19日、自身のInstagramを更新。パリでの「美女と野獣」をモチーフにしたウエディングフォトを公開した。
【写真】美人YouTuber「本物のプリンセスみたい」素肌輝くドレス姿で夫と密着
セイナは「Always with you...」と綴り、夫・ユウタとのウエディングフォト撮影の様子を動画で公開。「＃パリ」とパリで撮影されたもので、金髪にチュールが何段にも重なったオフショルダーの黄色いドレスで「美女と野獣」のプリンセス・ベル風の装いのセイナとゴールドのベストにネクタイ、ブルーのジャケット姿のユウタが街を背景に寄り添っている姿や、ユウタが跪きセイナの手にキスをする様子などを披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵すぎて涙出る」「本物のプリンセスみたい」「末永くお幸せに」「美男美女で絵になる」「ずっとラブラブで尊い」「映画のワンシーンみたい」などと反響が寄せられている。
ゆたせなは、同棲カップルの日常を切り取った動画が人気の“カップルYouTuber”として話題を呼び、2024年6月17日に7年の交際を経て入籍した。（modelpress編集部）
