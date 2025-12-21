¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¡¡with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ß¥å¡¼¥º¡ÊÊ¡ÅÄ¥ë¥ß¥«¡Ë¤¬Éü³è¡ª¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÍ½¹ð¤â²ò¶Ø
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¡¡with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎÇÛ¿®³«»ÏÆü¤¬2026Ç¯1·î25Æü¤Ë·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ºÇ¿·¤È¤Ê¤ë30ÉÃÍ½¹ð¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¡¡with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤Ë
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Î¶åÆ²¤ê¤ó¤Í¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¡Ê¾¾ËÜÎïÀ¤¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¡¢ËÜºî¤Ç¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£Á°¡¹ºî¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Ææ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÎÀµÂÎ¡¢Í¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤òÁÀ¤Ã¤¿Ï¢Â³Í¶²ý»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ê¤É¤Î¿·»ö¼Â¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏºÇ½ªÈ×¤È¤Ê¤ëÂè48ÏÃ¡¢ºÇ½ªÏÃ¡ÊÂè50ÏÃ¡Ë¤Ç¤·¤«ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¤ÎºÇ¶¯·ÁÂÖ¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¥È¥í¥Ý¥¹¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡¢¤ê¤ó¤Í¤Î·è¿´¤È¤Ï¡½¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¡¡with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç¤ÏÌ«ÍÔ»Ò¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ê¥«¡Êfrom¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡¿¥¬¥¤¥à¡Ù¡Ë¤¬¡¢¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡£é£î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¥³¥è¥ß¡Êfrom¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡Ù¡Ë¡¢¥°¥í¥Ã¥¿¡¦¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Êfrom¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡Ë¡¢¥ß¥á¥¤¡Êfrom¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¡Ë¡¢¤¬Éü³è¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼555¡¡20th¡¡¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥ê¥²¥¤¥ó¥É¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸ÕÅíÎèºÚ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ß¥å¡¼¥º¡ÊÊ¡ÅÄ¥ë¥ß¥«¡Ë¤¬Éü³è¤·¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¡£
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ï²¿¿Í¤«ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¤¬ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¡ÈºÇ¿·¡É¤È¤Ê¤ë½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ß¥å¡¼¥º¡×¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó·¿Ã¼Ëö¡¦¥ß¥å¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¤ÇÊÑ¿È¤¹¤ë¡¢¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¤¬½é¤á¤ÆÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¡ÈºÇ¿·¡É¤Î½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤À¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¥ë¥ß¥«¤Ï¡Ö¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼555¡¡20th¡¡¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥ê¥²¥¤¥ó¥É¡Ù¤Ç¸ÕÅíÎèºÚ¤Ï»à¤ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿Éü³è¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎòÂå¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼555¡¡20th¡¡¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥ê¥²¥¤¥ó¥É¡Ù¤Î¤È¤¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ä¤â¥³¥á¥ó¥È¤È¤«¤ª¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê³§ÍÍ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÕÅíÎèºÚ¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¸ÕÅíÎèºÚ¤¬ÂâÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÉôÂâ¤Ë¤Ï¡¢²þÂ¤¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¥«¡¼¥é¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥á¥¤¥¸¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Ê±ÝËÜÍÚºÚ¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¬¡¿¥é¥¤¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ë¡ÊÆâÆ£¹¥Èþ¡Ë¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£Î¾Ì¾¤È¤âËÜºîÉÊ¤¬½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¡¡±ÝËÜÍÚºÚ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤éÄ¹Ç¯¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ÈÂÎÉ½¸½¤ä¥ê¥º¥à´¶¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤ò·Áºî¤ëÂçÀÚ¤Ê°ìÉô¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤½¤Î¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤ÎÍ×ÁÇ¤òÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤Î°ìÉô¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÆâÆ£¹¥Èþ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºäËÜ´ÆÆÄ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç»ä¹¥¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÃÃ¤¨¤Ê¤¬¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºù°æº»Íå¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ï¥¯¥Ó¤¬Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤ºÆÅÐ¾ì¡£·àÃæ¤ÇÄï¤Îºù°æ·ÊÏÂ¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ç¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ï¥¯¥Ó¡¡¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ë½éÊÑ¿È¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜºîÉÊ¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¡¼¥à¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Ç¶åÆ²¤ê¤ó¤Í¤¬ÄÌ¤¦Ï£¶â¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î1³ØÇ¯ÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¶ä°ÉÏ¡²Ú¡Ê°ÂÇÜ²µ¡Ë¤¬¥·¥ê¡¼¥º½é½Ð±é¡£¤È¤¢¤ë°ÍÍê¤òÌÄ³¤ÃµÄå»öÌ³½ê¤Ë°ÍÍê¤ò»ý¤Á¹þ¤à¡£
¡¡°ÂÇÜ²µ¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿¾¯¤·°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤«¤éºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤¼¤Ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¡¡with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç2026Ç¯1·î25ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Ê¡ÅÄ¥ë¥ß¥«¡Ê¸ÕÅíÎèºÚ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ß¥å¡¼¥º Ìò¡Ë
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©¨¡¨¡¨¡
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼£µ£µ£µ¡¡£²£°£ô£è¡¡¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥ê¥²¥¤¥ó¥É¡Ù¤Ç¸ÕÅíÎèºÚ¤Ï»à¤ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿Éü³è¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎòÂå¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¨¡¨¡¨¡
°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë¤Ê¤é¤«¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤·¤Æ½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´Ø·¸À¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¨¡¨¡¨¡
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼£µ£µ£µ¡¡£²£°£ô£è¡¡¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥ê¥²¥¤¥ó¥É¡Ù¤Î¤È¤¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ä¤â¥³¥á¥ó¥È¤È¤«¤ª¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê³§ÍÍ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÕÅíÎèºÚ¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±ÝËÜÍÚºÚ¡Ê¥«¡¼¥é¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥á¥¤¥¸¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ë Ìò¡Ë
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©¨¡¨¡¨¡
ÊÑ¿È¤¹¤ëÌò¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¶»¤¬°ìµ¤¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤·¤ÆÊÑ¿È¥·¡¼¥ó¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯Íè¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¶»¤Î±ü¤«¤é´î¤Ó¤È¹¬¤»¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¾®³Ø5Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤éºäËÜ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÌò¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¸÷±É¤Ç¤¹¡£¾®£µ¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ë¡Ö»ä¡¢ÊÑ¿È¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¤³¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò¡¢¶¯¤¯³ú¤ß¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¨¡¨¡¨¡
¡ÖÀµµÁ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÀµµÁ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀµµÁ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥«¡¼¥é¤Ê¤ê¤ÎÀµµÁ¤ä¿®Ç°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥é¤Ï¡¢¤¿¤À¶¯¤¤¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¿Ä¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÌÌ¤Î¶¯¤µ¤ä³Ð¸ç¤¬¡¢¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î©¤Á»Ñ¤ä»ëÀþ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°¤¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤É½¸½¤äÆñ¤·¤µ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤¡¢Ç»Ì©¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ø¨¡¨¡¨¡
ÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤éÄ¹Ç¯¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ÈÂÎÉ½¸½¤ä¥ê¥º¥à´¶¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤ò·Áºî¤ëÂçÀÚ¤Ê°ìÉô¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤½¤Î¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤ÎÍ×ÁÇ¤òÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤Î°ìÉô¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥é¤¬»ý¤Ä¶¯¤µ¤ä¿®Ç°¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤¬¤É¤ó¤Ê³Ð¸ç¤ÇÀï¤¤¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÊª¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÙ¤«¤ÊÆ°¤¤äÉ½¾ð¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤Þ¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÆâÆ£¹¥Èþ¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¿¥é¥¤¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ë Ìò¡Ë
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©¨¡¨¡¨¡
ËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Ë¤â½Ð±é¤Ç¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÊÑ¿È¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºäËÜ´ÆÆÄ¤ÏÊÌ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤³¤¦¤·¤Æ½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤±¤Æ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºäËÜ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«ºäËÜ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì´¤¬¤Þ¤¿°ì¤Ä³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¨¡¨¡¨¡
»ä¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºäËÜ´ÆÆÄ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç»ä¹¥¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÃÃ¤¨¤Ê¤¬¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¡Ê¥«¡¼¥éÌò¤Î±ÝËÜÍÚºÚ¡Ë¤È¤ÏºäËÜ´ÆÆÄ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¹¤Ç°ì½ï¤ËÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥é¤È¥¢¥ó¥¬¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÁÇÅ¨¤ÊÌò¤òÁ´¤¦½ÐÍè¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ÂÇÜ ²µ¡Ê¶ä°ÉÏ¡²Ú Ìò¡Ë
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶ä°ÉÏ¡²Ú¤È¤·¤Æ¡¢Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºîÉÊ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¡¡£÷£é£ô£è¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÏ¡²Ú¤ò¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿¾¯¤·°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤«¤éºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤¼¤Ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ëÏ¡²Ú¤ò¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
