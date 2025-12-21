〈「一流企業や有名ベンチャーの内定をすべて捨てました」偏差値70超え・上智卒の“高学歴アイドル”（24）が、“安定した職業を捨てて”アイドルになったワケ〉から続く

名門私立の上智大学を卒業後、職業「アイドル」としてステージに立つ「PinkySpice」の美波海音さん（24）。活動を続ける中では、人生を肯定するファンだけではなく「上智卒業したのになんでアイドル？」と聞いてくるファンもいた。

「秋葉原のAKB48劇場にも通いました」アイドルに憧れるようになった“きっかけ”

――幼い頃からアイドルに憧れていたのでしょうか？

美波海音（以下、美波） AKB48さんのコンセプト「会いに行けるアイドル」に衝撃を受けたんです。遠かったはずの存在が身近になって、秋葉原のAKB48劇場にも通いました。グループを卒業された大島優子さんや高城亜樹さんとハイタッチをしたこともあって。

高校時代は、ライブアイドルの現場にも足を運ぶようになったんです。芸能活動禁止の学校でしたが卒業後にアイドルになった子がいて、友だちを応援するためにライブハウスにも行っていました。

――その後、大学時代にはアイドルのコピーダンスサークルに所属。ステージに立つ側となったんですね。

美波 大学入学直前、コロナ禍でアイドルの動画を見ているうちに、自分もやってみたいという思いが強くなっていったんです。偶然にも、入学後にコピーダンスサークルがあると知って、迷わず入りました。大学対抗のコピーダンス日本一決定戦「UNIDOL」で入賞して、アイドルを仕事にしたい気持ちも強くなりました。

「もう補助輪はない」大学卒業後に抱いた責任感

――サークルに参加するまで、歌やダンスの経験はあったんでしょうか？

美波 まったくなかったです。でも、好きなアイドルの動きや表情を細かく観察して、マネしていました。特に、「モーニング娘。」を卒業された佐藤優樹さんに憧れがあって、サークルでは佐藤さんの表情の作り方やマイクパフォーマンスをマネしていたんです。

コピーダンス日本一決定戦ではマイクの持ち方、ステージの振る舞いが評価されるので、どれほど再現できるかに命をかけていました。

――2025年3月に上智大学を卒業してアイドル1本になった今、心境の変化はありますか？

美波 大学卒業によって「もう補助輪はない」と思いました。大学生活と並行してアイドル活動をしているときは、どこか、安全地帯にいる感覚だったんです。でも卒業後は、自分の選択への責任感をより強く持てるようになりました。

「上智卒業したのになんでアイドル？」Xに投稿したポストの“真意”

――2025年10月には「『上智卒業したのになんでアイドル？』ってすーっごく聞かれるんだけど……」（原文ママ）ではじまる、過去の歩みや本音をつぶさに綴ったポストを投稿していました。なぜ、みずから発信しようと思ったんでしょう？

美波 投稿から1年前にちょうど大学を休学していて、当時は「アイドル1本でやるのはどういうことなのか」を確かめるための期間だったんです。

そこから1年が経ち、10月末には、オーディションで「立ちたいステージはある？」と聞かれて答えていた夢のTDCホール（TOKYO DOME CITY ホール、現・Kanadevia Hall）公演も控えていたので、グループの弾みになればと思って投稿しました。

書き出しの「上智卒業したのになんでアイドル？」はネガティブな響きでもあるんですけど、そういう声に負けたくない気持ちを込めました。

実は、すぐに投稿を消そうとしていたんです。でも、意外にも「上智だからこそできる」「その選択が素敵」といった前向きな言葉を多くいただいたので、残しました。

「いずれ辞めるでしょ？」と厳しい言葉をかけられたことも…

――そもそも「上智卒業したのになんでアイドル？」と直接言われた経験もあるのでしょうか？

美波 グループの特典会で、ファンの方から言われたことがあるんです。「上智を卒業したなら他の道もあったんじゃない？」「学生のうちはいいけど、いずれ辞めるでしょ？」と言われて、1分間ずっと厳しい言葉をかけられ続けたこともあります（苦笑）。

だから、大学時代はアイドル1本ではない自分への葛藤があったんですけど、大学卒業後は「職業はアイドルです」と言えるようになって、心がスッと軽くなったんです。2024年11月にグループ初のZepp Shinjuku（TOKYO）公演があり、キャパ1000人以上の会場が満員になった光景を見て「私はアイドルで生きる」と覚悟できました。

「グラビアはやらないで」と言われたけど…母親に内緒でグラビア活動をしているワケ

――当初は、お母さんの反対も押し切ってアイドルになったと明かしていましたが、現在は応援してくれていますか？

美波 それまではライブがある日も「今日も秋葉原へ遊びに行くの？」と言われていました。でも、招待したZepp Shinjuku（TOKYO）公演で「プロのアイドルって、こういうことなのね」と認めてくれて、今ではライブに来てくれるようになりました。

最近は、ステージの動画を見て「このときの表情がよかった」とフィードバックをくれるようになったし、私にとって一番の熱心なマネージャーさんです。

――現在はお母さんの後押しもありますが、水着画像もアップするSNSで、「グラビアはママに内緒」と公言していますよね。

美波 ネタっぽく見えるんですけど本当です。アイドルになった当時「グラビアはやらないで」と言われたんですけど、グループのメンバーとして上を目指すために挑戦しています。

バレないように対策していて、私は母のアカウントをブロックしているし、母のスマホをこっそり借りて、母のアカウントからも私のアカウントをブロックしたんです。

でも、家で水着を干していたら「これ何？」と聞かれて「プールに行ってきた」とごまかしたこともあります。この記事をきっかけにしてバレるなら、仕方ないかなと思っています（笑）。

「毎日が充実しているし、後悔はありません」

――かつては、一流企業や有名ベンチャーの内定も得ていましたが、アイドル1本の選択肢に後悔はありませんか？

美波 たくさんのステージに立てる日常が幸せで、毎日が充実しているし、後悔はありません。所属グループでは“桃鉄”のように色んな場所へ行くことができて、全国ツアーで地方のファンの方と会えるのも楽しいんです。

以前は、「上智卒業したのになんでアイドル？」の言葉をネガティブに受け止める自分もいたんです。でも、色んな選択肢があった中で選んだ道ですし、私自身も強くなったので、今はその言葉に動じないと思います。アイドルとしての私だけでなく、過去の私も含めて“美波海音”なので、どちらもずっと大切にしたいです。

――過去には英語や中国語をみずから習得して、中学時代からは国際協力に取り組み、大学卒業後にはアイドル1本の道を選んで……と、常に自分の意思を貫く背景にあった行動力も、今後の原動力になりそうですね。

美波 何をするにしても「パイオニアになりたい」という気持ちがずっとあるんです。過去に国際協力の1つとして渡ったカンボジアでは、ホテイアオイという侵略的外来種の植物が人びとの生活や生態系に影響を与えているんですけど、最近では、その力を利用して水をろ過するための研究が進められているんです。私もその力を確かめるために、自宅の水槽で実験もしました。

たくさんのグループがいるアイドル界で、国際協力とかけ合わせて活動しているメンバーはいないと思いますし、第1号になりたいですね。でも、アイドルはずっと続けられる仕事ではないイメージもあるので、もしアイドルを卒業する日が来るなら、そのあとは大学院に進学して研究生活に入り、別の形で「アイドル×国際協力」を事業として展開する将来も夢見ています。

