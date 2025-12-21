デラックスｘデラックス、チケットは払い戻しするもアサガオ不在でライブ敢行
2025年12月21日開催予定のデラックスｘデラックス＜爆裂！！ギガントスイングツアー＞福岡DRUM LOGOS公演にて、ボーカルのアサガオが体調不良により欠席となることが発表された。
”爆裂!!ギガントスイングツアー”福岡公演につきまして。
平素よりデラックス×デラックスを応援頂き、誠にありがとうございます。
ボーカリスト アサガオは体調不良のため、本日の"爆裂!!ギガントスイングツアー "福岡公演は欠席させていただきます。… pic.twitter.com/VsVdbe5I8H
アサガオ不在ということで、チケットは払い戻しの対応となるが、チケット購入したファンのために、アサガオ以外のメンバーによる挨拶と数曲のパフォーマンスが行なわれる。開場・開演時間に関して変更はなく、以上のステージを楽しむことができるが、来場した場合においてもチケット払い戻しの対象とする神対応となっている。
アサガオ不在のパフォーマンスは、ある意味極めてレアなパフォーマンスとなる。