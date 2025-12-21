2025年12月21日開催予定のデラックスｘデラックス＜爆裂！！ギガントスイングツアー＞福岡DRUM LOGOS公演にて、ボーカルのアサガオが体調不良により欠席となることが発表された。

アサガオ不在ということで、チケットは払い戻しの対応となるが、チケット購入したファンのために、アサガオ以外のメンバーによる挨拶と数曲のパフォーマンスが行なわれる。開場・開演時間に関して変更はなく、以上のステージを楽しむことができるが、来場した場合においてもチケット払い戻しの対象とする神対応となっている。

アサガオ不在のパフォーマンスは、ある意味極めてレアなパフォーマンスとなる。

◆デラックスｘデラックス・オフィシャルサイト