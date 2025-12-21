東大卒業後、TBSに就職するも2年で退職、その後友人と立ち上げたYouTubeチャンネルが大当たりし、登録者数132万人超えの人気チャンネルYouTuberとなった斉藤正直さん（32）。東大、テレビマン、YouTuberと光輝く看板を次々とかけ替えながら、華やかな道を走り続ける斉藤さんに、3回に渡りインタビュー。

第1回は「お茶どころ八女市で生まれ、大好きな野球に明け暮れた斉藤少年が、どうやって東大に入ることができたのか？」についてうかがいます。（全3回の1回目）



斉藤正直さん ©︎文藝春秋

お茶どころ八女市出身、高校は九州の有名進学校へ

――斉藤さんは、福岡県八女市ご出身なんですね。どんなご家庭だったのでしょうか。

斉藤正直さん（以下「斉藤」） 祖父の代からお茶農家です。ずっと農家の家系で、今でも父は八女でお茶を作っています。母は市役所職員で共働き家庭でした。きょうだいは歳の離れた6つ上の兄と、8つ上の姉がいます。僕はちょっと忘れた頃になって生まれたのでびっくりしたって言われてました。

――ご両親は教育熱心だったんですか？

斉藤 どちらかというとそうです。塾に通わせてくれて習い事も多めでしたね。少年野球クラブに入っていたんですが、その前からピアノ、習字は硬筆と毛筆の両方、あとは水泳も。

小学校の成績は基本的にトップで自信もあったし「面白そうだから」って理由で中学受験をしました。受験直前に個別指導塾にちょっとだけ通わせてもらったんですが、小学校・中学校までは勉強で苦労したことっていうのはあまりなかったですね。

――まず中学は地元の公立へ。

斉藤 はい、兄も通った八女市立西中学校っていうところで、そこから高校は、長崎の進学校の青雲高等学校へ進みました。とにかく野球好きだったので、高校進学の際「野球か、勉学か」と迷った末に、勉学を選んだ形です。

本当は久留米附設高校っていうホリエモンとか孫正義さんの行った高校に行きたかったんだけど、学力が届かなかった。

――青雲も久留米附設も有名校でラ・サールと合わせて「九州私立の御三家」ですよね。

斉藤 当時はラ・サールと附設が2大巨頭と呼ばれていたんじゃないかな。

地元のスターはホリエモン

――塾や習い事っていうのは八女市の中で完結できるんですか？

斉藤 基本、習い事は八女周辺、隣の筑後市とか八女市の範囲。自転車で行ける距離でしたね。堀江さんは久留米の進学塾まで、自転車で通っていたそうです。

――ホリエモンこと堀江貴文さんの名がよく出てきますが、地元のスターなんでしょうか？

斉藤 僕が小学生の頃に、ライブドア周りの話題でめちゃくちゃ八女市が盛り上がってたんです。自宅近くのコンビニで、堀江さんのお父さんがインタビュー受けてたりして。地元の人はそんなテレビを見ていたわけですよ。

堀江さんは、僕の頭の中にも濃く残っている人です。地元が一緒で親近感がありますし、堀江さんの著書に出てくるホシノ先生っていう恩師の先生がいらっしゃるんですけど、その先生の娘さんが、僕の習字の先生だったりして。そういうちょっとした繋がりもあります。

僕の父も、結構、堀江さんの影響を受けていたんじゃないかな。父が堀江さんの本を僕に渡してきたり。そういう面でも息子の教育に熱心だったところがあるんです。そうやって、上昇志向じゃないけど、いろいろ父に与えてもらっていた気はします。

「19時から自習室にこもり勉強漬け」という超進学校の寮生活

――高校は寮生活だったそうですが、どうでした？

斉藤 おじいちゃん子だったんですけど、ホームシックにはならなかったですね。母が働きに出ていたこともあって、祖母と祖父にとても大事にしてもらってたんです。僕は中学校の頃は怠惰な人間で……朝が苦手でした。今でも苦手ですけど（笑）。遅刻しそうになると祖父が田んぼ道を車を走らせて中学校まで送ってくれてましたね。

――じゃあ寮では起床も大変だったでしょうね。高校時代も野球に明け暮れたんですか？

斉藤 高校では野球部がなかったので、バドミントンをやっていました。その後、また大学で野球に戻るんですけれど。そもそも青雲は、進学校ということもあって、部活動の時間が非常に短く、限られているんですよ。

――そうなると、高校では勉強に打ち込んでいた感じでしょうか。

斉藤 めちゃめちゃ勉強漬けでした。まず、だいたい部活動は1〜2時間くらいしか時間が取られていなくて、すごく短い時間にギュっとやる。で、寮でご飯とかお風呂とか身支度を済ませたあと、学年によるんですけど原則、19時までに自習室に入らなきゃならない。寮監の先生が見てるっていう環境で。

――夜に、見守られて自習。本当に学問一筋の学校なんですね。

斉藤 ただ「心技体」の「体」も大事にしている学校で、体育の先生が元自衛官とかスポーツで全国大会に出た人だったりするんです。そして、体育での競技はバレーボールのみ。ほかはマラソンかサーキットトレーニング（筋力トレと有酸素運動を交互に繰り返すトレーニング）。だから「勉学のために体力も重要だけど、部活動には時間を多く割かない」という方針なんですね。

一度は目指した「医者への道のり」を断念

――文武両道の高校なんですね。勉強漬けの高校生活を過ごし、そのあとは一浪して東大へ。斉藤さんは絶対に東大に入りたかったんですか？

斉藤 そうですね。今振り返ると父に影響されることが多くて。子どもの頃から、父に「美容整形外科医は儲かるぞ！」って言われてて（笑）。青雲には当初、医者志望のつもりで入学しました。

――大学の医学部を目指していたんですか？

斉藤 はい。当時は九州大学の医学部がいいなと思っていたんです。でも高校生で進路を真剣に考えるタイミングで、たまたま体調を崩して入院したことがあって。そうしたら病院内がすごく暗かったんです。節電していたんだろうけど。それで「こういう環境でずっと働きたくないなあ」って感じたのもあり、迷いが生じて。

でも正直、一番大きかったのは「プロ野球選手になりたい」って気持ちがあったからですね。東大に行けば「六大学野球」っていう舞台がある。すごく野球をやりたい、かつ「人生の選択肢をなるべく多く残したい」っていう条件に合致していたのが東大という選択だった。東大進学を選ぶ理由として「なるたけ多くの選択肢を残しておきたい」っていう人は、実は多いんです。

――浪人してる最中も「野球やるぞ！」と思っていたんですか。

斉藤 思っていました！ で、一緒に浪人生活をしていた高校からの同級生を、朝からキャッチボールに付き合わせたりしてましたね（笑）。

勉強そっちのけ、野球漬けの日々だった東大時代

――そして希望通り見事、東大に進学されて、農学部へ。そこでは何を学ばれたんですか？

斉藤 生物・環境工学専修で、農作物の日照時間とか微生物の働きがどうだとか。そういうミクロの話が多かった。卒論は「休眠種子の水素ナノバブル水における発芽促進作用について」でした。

――その農学部での学びは、ご実家の農業と関係があるんでしょうか。

斉藤 関係ないですね。正直なことを言うと、僕はギリギリで卒業したんです。ギリギリ進学して、ギリギリ卒業。東大って、入学して1年半くらい経ったら「進振（しんふり）」ってシステムがあって、その1年半の成績がどれだけいいかによって、優先して学部が選べるんです。僕はもうギリギリだったんで、本当は経済学部に興味があったんですけど、もう無理で農学部へ。

――じゃあ、広かったはずの選択肢は……。

斉藤 いつの間にか狭まってましたね（笑）。でもその代わりに硬式野球部に入って、今度は勉強そっちのけでずっと大好きな野球漬けの日々を過ごしていました。

――一日中野球をやっていたんですか？

斉藤 自分が取っている講義のコマ以外は野球ですね。

でも野球漬けだったから成績が……というのは、言い訳だなって思います。やっぱり同じ状況でもしっかり勉強していたチームメイトはいたんです。1つ下の宮台康平という男なんですが、文1で法学部行って、プロ野球に入った。そして、今度は野球を辞めて司法試験に合格したって、この前ニュースになってましたね。

――プロ野球選手から司法試験に合格。すごいですね。

斉藤 ね。本当に文武両道なやつはいるんです。

――野球漬けだとまた朝が早そうですね。東大では寮生活？

斉藤 寮は選ばれた人しか入れなくて、僕は1回も入れてないんです。

――むう、厳しい。では大学時代は一人暮らしを。苦ではなかったですか？

斉藤 問題なかったです。あんまりモノを持つタイプでもないし、ご飯も作ろうと思えば自分で作れるし。姉に料理を仕込まれた時期もあったので。

――そういえばのちにYouTube仲間とシェアハウスしたときには押入れに住んでいたそうですね。

斉藤 住んでました！ そう、住まうという点では、僕はあらゆる環境に適応できるのかもしれません。

そんなにも東大で打ち込んでいた野球を諦めたワケ

――お話を戻しますが、そんなにも打ち込んだ野球を諦めるタイミングもあったんですか？

斉藤 ありましたね。大学時代、僕はずっとピッチャー志望で、試合に出るときもピッチャーだったんですけど……これはもう小学校からの悩みで、僕の球はスピードはあるけど、コントロールがムチャクチャ悪い。「絶対にストライクゾーンに来ないだろう」ってキャッチャーに思われるくらい。

大学野球って「戦力にならないなら裏方に回ろう」という時期が来るんです。だいたい4年生になるまでに「チャンスを与えたけれど、難しそうだな」となったら“学生コーチ”というポジションへ転向することになる。

――それは3年生で決めるんですか。

斉藤 3年生でその決断を迫られました。「このままワガママを通すのは難しいぞ」って感じで。それで僕は4年生では学生コーチという立場になり、他の学生コーチやリーダーと練習メニューを組んで練習を主導し、掛け声をかけたりする役割に回りました。

それから「クセ分析」という役割がありました。相手ピッチャーのクセを分析して、どんな球種がくるか事前にわかるようにするんです。実際に使える使えないはセンスにより、まちまちなんですけど。

――では4年生は、野球の学生コーチをやりながら、自分の卒業後についても考えて。

斉藤 考えましたね。東大生ってインターンに行ったり自分で起業したり、社会的に開かれているタイプが結構いるんですけど、野球部の中にいると、自分から積極的に就活をしないと視野が狭くなっちゃって。

卒業した先輩が「OB訪問をしに来い」って言ってくれたり、自分の会社に優れた体育会系の人材を引っ張ろうと会社紹介をしに来てくれるんです。5大商社とかメディア系もあるんですが、そもそもスタートアップとかベンチャーとかいう視野はなかったです。

僕の大学生活はちょっと煮え切らない感じだったから「野球漬け以外の大学生活も送ってみたい」と思って、大学院に進むことを考えたんですけど、姉をはじめ家族から「一旦就活してみなさい！」と説得されて。「それじゃあどこを受けようか」という話になって……。

写真＝三宅史郎 ／文藝春秋

◆◆◆

（市川 はるひ）