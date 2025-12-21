〈東大卒・TBS局員を経て人気YouTuberへ…斉藤正直（32）が語る、ドラマ『陸王』での過酷な現場と「テレビマンの強み」〉から続く

東大卒業後、TBSに就職するも2年で退職、その後友人と立ち上げたYouTubeチャンネルが大当たりし、登録者数132万人超の人気チャンネルYouTuberとなった斉藤正直さん（32）。東大、テレビマン、YouTuberと光輝く看板を次々とかけ替えながら、華やかな道を走り続ける斉藤さんに、3回に渡りインタビュー。

ダークネス星からやって来た「闇病み子」

――斉藤さんがTBS同期の西江さんと立ち上げたYouTubeチャンネルに「闇病み子」さんという濃いキャラクターのかたが出演されています。「ダークネス星からやって来た性別不詳の宇宙人」というところ以外、斉藤さんと経歴がまるっとソックリですね。

斉藤正直さん（以下「斉藤」） そうですね。



斉藤正直さんと「闇病み子」さん

――斉藤さんは第1回の動画に出演していますが、第2回からは「病み子さん」が代わりに出演するようになりました。なぜ彼女が起用されたのでしょうか？

斉藤 僕があまりにも出役として向いてないというのがありました。だからリアクションがしっかりしている病み子を出そうということになって。

――斉藤さんご自身がリアクションをしっかり見せるのは難しかったのですか？

斉藤 カメラで撮ると、思っているより何倍ものリアクションを取らないと画面越しには伝わらないんですが、僕自身「面白くない」と言われることが怖いと、大きいリアクションとか取りにくいんです。そこがあの病み子なら、大きなリアクションが取れるっていうところがありまして。

――なるほど。それで病み子さんが降臨……いえ、起用されたんですね。病み子さんはかなりストレートなもの言いをされますが、そこに人気の高さがありますよね。

斉藤 ネットで意見を発信すると批判に晒されるリスクがあって、それを恐れて誰もが言論を控えがちですが、病み子は、そういうのを気にしない。だから自分の思ったことを率直に怒りとして表せる。そこがいいところだと思います。

――名前に反して明るい性格ですよね。

斉藤 でも心の中には闇を抱えてるんじゃないか、っていうところもありますよ。

「試して良かったこと」をシェアしたくて始めた新チャンネル

――11月から始まった新たなYouTubeチャンネル『闇病み子のホモサピラジオ』は斉藤さんも関わっていらっしゃる？

斉藤 裏方として携わっています。

――病み子さんの新しいチャンネルは、視聴者から寄せられた悩み相談に答えていくという内容ですが、今なぜこのようなチャンネルをスタートさせたのでしょうか？

斉藤 今「人生に苦しみや生きづらさを抱えた方って、めちゃくちゃ多いな」と感じているんです。例えば、西江とやってきたYouTubeチャンネルでは、心を病んだり、周りに押し潰された人が、結果狂っちゃって犯罪を犯したりする事件も取り上げていて、ある精神の疾病を抱えている人が犯人として出てきたりする。

僕らも「それは犯人の1つの生い立ちの特徴であって、要因なだけだよ」という言い方で“イコール犯罪者”にならないように気をつけてはいるけど、やっぱり「自分も同じ精神疾患だぞ」と怒りを持ってくるかたもいらっしゃる。

怒りだけでなく「こういう悩みがあって、なかなか働けないんです」というDMも来たりして、僕自身、今の現代社会にある不安っていうのを、協調して認知せざるを得なかったというか。

そこで何か自分にできることはないかと考えた結果が『闇病み子のホモサピラジオ』でした。視聴者の「不安に支配されて人生を満喫できない」とか「苦しみにまみれている」というところの、何か一助になればと。

――『闇病み子のホモサピラジオ』は人助けが原動力であって、登録者数や収益についてはあまり考えていない？

斉藤 結果として数字がついてくれば嬉しいですが「自分の経験や知識を人の役に立てたい」という気持ちが原動力ですから、数字を第一優先で追うのではなく「役に立った」という評価の指標が、登録者数や収益に現れたらいいな、と。そういう期待はしています。

僕は「何をして生きていくか」とか「生きる意味」を考えちゃうので、それが見つからないと病んでしまうかもしれない。僕は納得しないと動けないタイプでして。

西江と会社をやってたときも迷惑をかけたことがあって、自己嫌悪に陥っちゃって動けなくなってしまったんです。うつ病と診断されたわけじゃないけど「落ちた」経験はあって。それで、僕は自分が「生きる意味」や「納得できるもの」が見つからないとがんばれない性格だなって気づいた。

それからは本を読んだりして、自分なりに「生きる意味」を深めています。そんななかで知ったことや、自分自身でうまくいったことを「同じような悩みを持っている人にシェアしたい」という欲求があって。一種の承認欲求だとは思うんですけど、それを伝えていくのが、僕が社会に対してできること、canでもあるしwillにも近くて「やりたいこと」なのかなと思っています。

「生きてるだけで素晴らしい」と教えてくれた娘

――現在は、ご結婚されて第一子の娘さんもいらっしゃる。ご家族との暮らしで価値観に変化はありましたか？

斉藤 そうですね。変化はすごくあります。資本主義のど真ん中でビジネスに没頭していると「人はいかに成長するか」っていう判断基準で見てしまう。その反動として、僕には「人間って成長だけが善じゃないじゃん！」みたいな思いもあったんですけど、娘を見ると、本当に「成長って美しいんだな」って思わせてくれる。

――すくすくと育っていくさまに、生命力があふれていて。

斉藤 そうです。もちろんミルクあげたり、オムツ替えたりはするんですけど、もう自然に刺激を受けて、どんどん吸収して、言葉も自ずと喋れるようになる。

ベンチャーで起業して会社をやってると、いかに事業と人のビジネススキルを成長させるかっていうのに没頭するわけで、西江とも「お前は成長してるの？」ってお互いに求め合い続けていました。そうなると自然に、会社での評価は「仕事で成果を出したかどうか、成長したか」で測られることになります。

そこで自分を追い詰めてしまう人って「仕事ができない、優秀じゃない」と評価を下された場合に、最悪、それをそのまま自分の命の価値にまで重ねてしまうこともある。でも僕の場合、そこに至らなかったのは、「別に何も為さなくても、生きていればいいんだよ」っていう、いわゆる無償の愛を受け取ってこられたからなんです。

――いいご家族のもとで育たれて。

斉藤 幸い、僕自身恵まれていたから、仮に「仕事ができない」と悩んだとしても、自分の命の価値ごと傷つけるようなことはなかった。そして自分の子が生まれて愛するにあたって、会社とはまた違う人間の見方・目線っていうのを得られました。

――そういうバランスのとれた目線って大事ですよね。

斉藤 例えば子どもに「話せた、歩けた、立ち上がれた。だからお前は素晴らしい」なんて言わないじゃないですか。子どもへの目線には条件が付かない。生きてるだけでいいのに、こうやって成長してくれるのってすごいことです。

この感覚がわかったのは、自分の人生において大きなところなんです。

新YouTubeチャンネルと「日本茶で世の中を潤す」は同じベクトル

――お茶のカフェのビジネスも始められているそうですが、斉藤さんは今後、何を目指すのでしょうか？

斉藤 そうですね。実は『闇病み子のホモサピラジオ』で病み子がやりたいことと、僕がお茶でやりたいことは、ベクトルとしてはかぶっているんですよ。

――病み子さんは「地球人の不安を解剖しながら現代人類のことを知りたい」と。そして斉藤さんは「日本茶で世の中を潤す」とおっしゃっています。

斉藤 僕の中に「不安とうまく付き合う方法を発信することで誰かの役に立ちたい」そうすれば「結果、自分も嬉しい」という考えがありまして。病み子が悩み相談を受けるっていうのは、その1つの手段です。

そしてもう1つ、別の手段として考えているのがお茶なんです。茶文化は非常に歴史が長い文化で、そこに詰まっている思想もすごく濃い。僕からみると、それが現代を生きる人にもすごく役立つんです。そのお茶文化を使って「誰かの役に立ちたい」と始めたのがお茶カフェなんです。

――これから茶道の文化を広めていきたい、ということですか？

斉藤 茶道の思想も含めて伝えていきたいです。

例えばですよ。SNSで名言が流れてきて「ハハア！」って感銘を受けたりするじゃないですか。でも大体、次の日には「なんだっけ？」と思い出せなくなってる。それがですね、仏教でお経を唱えるのは、そういうのを忘れないための習慣としてあるんだな、と気づいて。

――確かにあらゆる宗教で、決まった時間にお祈りしたり、何かを唱える習慣があります。

斉藤 そういう習慣が、日本では一般にはないんですよね。そこで僕は今「マイお経」みたいなモノを自分で持っているんです。お経みたいに声に出して読み上げたりはしないんですけど「こうすればゴキゲンに生きられる」ってことを日々考えて、ちょっとずつ書き直したりして毎朝、見直している。

心を整理する場所を提供したくて始めた「お茶カフェ」

――それが、茶道と繋がるんですか？

斉藤 茶道は、東洋思想の「道教」に「禅」が反映された文化だといわれる背景があります。茶道って禅の思想を、人の所作や器、空間作りや建築とか全てのものに、目に見える形や体験できる形で反映した文化なんです。

――茶道は宗教に通じているんですね。

斉藤 ただ僕はこれをそのままドンっと提示して現代に適用させようとすると、拒絶されるなとは思っているんですよ。

――受け入れやすくはないですよね。難しそうですし……。

斉藤 わかりにくさもあるし、特に日本人って宗教っていうだけでちょっと距離を置くから、そこを伝えるのって難しいなってずっと頭を悩ませてるんです。

――これから模索して広めていくんですね。大変な道のりなのでは？

斉藤 その1つの入り口を広げる手段として、カフェがあるのかな、と。現代人が「幸せに生きるうえで役立つね」って思ってもらえるような茶文化・カフェ文化っていうのを作っていきたいんです。

モノが満たされている時代で、体に摂取する栄養は満たされているけれど、目に見えない「心の栄養」は蔑ろにされている。その心の栄養になるような茶文化・カフェ文化っていうのを体現していけたらなって、思っています。

例えばお茶カフェに朝に立ち寄って、何かインプットするとか、あるいはボーっとリラックスしてから出社するとか。習慣としてビジネスパーソンに根付けば、心身にも良くて仕事のパフォーマンスも上がる。仏教の寺のようにカフェをいろんなところに「建立」できたら、ということも考えています。

作法があるから自由になれる

――茶道ってふくさをこう畳んで……みたいな、お作法がすごく難しいじゃないですか。

斉藤 そう、でも習慣と同じでね。現代って自由が何より善とされる時代だけど、逆にいうと、自由になるってことは「何でもあなたが決めてください」ってことになる。これって不安になるんですよ。

生活習慣があれば、他の時間っていうのは、戻ってくる生活習慣があるからこそ自由に使えるじゃないですか。それと同じで茶道も、ルールも何もない状態だと不安になる。だからある程度決まっている所作を、無心で勝手に手が動くようになるまで鍛錬すれば、目の前のお客さんを喜ばせるという方向に自由になれる。

――なるほど。そう考えれば、指導してくれるインストラクターに魅力があったら覚えられるかもしれないです！

斉藤 （笑）。裏千家茶道とか茶道教室って聞くと堅苦しいイメージがあると思うので、もっと現代の人が取り組みやすい、茶道が役に立つ、と思ってもらえるパッケージを見出す必要があるのかな、と思います。

店員もお客さんもお互いを助け合って思いやる空間にしたい

――先日、斉藤さんのカフェSUZU MATCHA（“曜日で看板が変わる”カフェ内で出店）にうかがってみて、すごくよかったです。お茶も美味しいし、器も素敵。それに気楽に行ける感じでした。経営的にはどうですか？

斉藤 席数も多くないし、今の時点ではギリギリ黒字という状況。僕はそれでもやっぱり、茶室の考え方と一緒で、店員もお客さん自身も、お互いがお互いを助け合って思いやる空間にしたい。人が混雑しすぎるのってブランドにとって負の要素でしかない。でも人が来ないと売り上げが立たないってジレンマはあります。

ある会社の取り組みをにヒントを得つつ、やってみたいのが、賛同者に応援の意味合いを含んで、サブスクリプションでお金を払ってもらうシステム。そうすると無理にお客さんをどんどん入れたりとか、メチャクチャ安い賃金で従業員を雇わなくても済む。その場を応援したいという、お金に余裕がある人が支援してくれるという形で。

――スポンサーとか、クラウドファンディング的な？

斉藤 そうです。実現すれば、そのエコシステム、ビジネスモデルっていうのは、成り立つんじゃないかなって思っていて。それも今後チャレンジしてみたいことですね。

写真＝三宅史郎 ／文藝春秋

（市川 はるひ）