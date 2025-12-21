〈「祖父の代からお茶農家」の野球少年→九州難関校→東大へ 登録者数132万人超のYouTuber（32）が歩んできた「選択肢を広げる道」〉から続く

東大卒業後、TBSに就職するも2年で退職、その後友人と立ち上げたYouTubeチャンネルが大当たりし、登録者数132万人超の人気チャンネルYouTuberとなった斉藤正直さん（32）。東大、テレビマン、YouTuberと光輝く看板を次々とかけ替えながら、華やかな道を走り続ける斉藤さんに、3回に渡りインタビュー。

第2回はテレビ局に就職、業界の楽しさも苦労も味わったものの約2年で辞めて、テレビ局で同期だった西江健司さんとYouTubeチャンネルを大ヒットさせるまでのお話。（全3回の2回目／つづきを読む）

東大・野球生活からテレビ業界へ就職

――東大卒業後、院に進むのをとりあえず断念して、就活に切り替えて。

斉藤正直さん（以下「斉藤」） 進路を選ぶときに「まず商社かな」って思ったんですけど時期がまだまだ後ろで、迫っていたのはテレビ局だった。当時、日テレとかテレ朝とかはもう終わっていました。

あ、その前になぜテレビ業界かって話なんですけど、これもまた家族の影響があって。



まず、僕の姉がテレビ局で、今も報道のディレクターをやっています。兄は大学まで行ったけど俳優業をやりたくて上京。そんな感じで、うちの家族はちょっと上昇志向が強くてかつミーハーというか、僕自身そんなところもあったのが、テレビ局に興味を持ったきっかけだったかもしれないです。

――ごきょうだいの影響が大きいんですね。

斉藤 父もずっと、農家をやりながら地元の劇団で演劇をやっていて。そういう影響もあって、自分にもちょっと目立ちたがりのところがあるんです。ただ「姉と同じテレビ業界も、なんかなあ」って、ちょっと天邪鬼に悩みもしたんですけど。

それで、そのとき直近に募集があったのが、フジ・TBS・テレ東。フジは健康診断で血を抜いたあたり……というか人事面談くらいのタイミングで落とされてしまったけど、TBSは通った。商社も1次面接を通ったけど辞退して、テレ東も応募はしていたけど、結果、TBSに決めました。

なぜ商社に行かなかったかというと、テレビ局の方が選択肢が広いように思えて。商社にどっぷり浸かって業界が絞られることへの恐れみたいなのがあったんです。一方で、テレビ局でバラエティをやれたら「いろんな業界に足を突っ込めるじゃん」っていうのが心の中にありました。

『マツコの知らない世界』やドラマ『陸王』の現場を経験

――バラエティ番組の『マツコの知らない世界』やドラマ『陸王』の現場を経験されたとか。

斉藤 当時の研修制度が、バラエティ配属なら、最初ドラマで研修してからバラエティへ行く、逆にドラマ配属ならバラエティの研修から経験する……そういう制度が組まれていたんです。

――テレビ局には何年いらしたんですか？

斉藤 2年ないくらい。17年4月入社で、辞めたのが19年の1月か2月です。

――結構短いですね！……よほど辛い目に？

斉藤 （笑）。まあ、辛かったり、楽しかったり。面白いこともキツイこともありました、テレビ局は。

深夜、100人分の台本を数時間で印刷するドラマ現場

――面白かったのはどんなところですか。

斉藤 例えば『マツコの知らない世界』ではタイトル通り、そして僕の狙い通り、いろんな世界が見られました。

研修で入ったドラマ『陸王』は『半沢直樹』を手がけた福澤克雄さんの班で作っていた日曜劇場。ドラマ視聴率ナンバーワンを取る最前線のチームに入れて、現場を見られたっていうのもすごい楽しかったし「ドラマってこうやって撮るんだ」とか「前準備がこんな大変なんだ」とか、稀有な体験ができたっていう意味で、めちゃくちゃ良かったです。

でもどちらも体力勝負な部分があって、『陸王』のマラソンのロケのときは3日間連続で「2時寝で4時起き」みたいな時期があったり、バラエティでも「1週間帰れない」とか。そういう体力的な辛さはありましたね。

――すごく大変そうですが、具体的にはどういう業務になるんですか？

斉藤 ドラマって、ADの中でもチーフ、セカンド、サード、フォースと役職が分かれていて。社員が全部やるわけじゃなく、制作会社の方と協力してやるから、かなりの大所帯。そこで僕はADのフォース、もうあらゆる雑用係です。

一番大変だったのは、割本（わりぼん）の印刷。台本の最終稿が上がってきたら、その日に撮影する部分を抜き出して1冊の本にまとめる。で、その本を朝、バーっと全員に配るから、100冊くらい印刷するんです。監督が悩んで、ト書きとか、カットのどこを撮るかとか、指示を書いているのを待って印刷を始めるから、タイミングが撮影当日の朝1時とか2時になる。

それで4時5時にはロケに出発するから、それまでに100ページくらいある割本を100部、コピー機2台使って印刷する。ちょっとでも抜け・漏れがあったり、途中で「これ差し替えておいて」なんて言われたら、印刷し直しになります。

そういう深夜の作業があったうえで、ロケ現場ではモノをはけたり搬入したり、バミったりとか。

「ドラマが短距離走で、バラエティが長距離走」の苦労と喜び

――そうするとドラマの現場の方が大変ですか？

斉藤 よく言うのが「ドラマが短距離走で、バラエティが長距離走」。それぞれの大変さがあります。

――バラエティの「長距離走」というのはどういう大変さですか？

斉藤 終わりがないんです。1シャープ（シャープ：放送回数の単位）だいたい2カ月くらいかけてリサーチして、取材して、最後にスタジオ撮影して、ハコ（編集所）入って編集して、オンエアまでやる。でもそのオンエアが終わる前に次のリサーチや取材が始まるから、繋がっていて、終わりがない。

ハコに入ってるときとかは、テロップの指示だったり、修正指示だったり、オンエア前の細かい作業だったりで、1人ハコヅメになって1週間帰れないなんてこともある。そういうのが、体力面でやっぱりつらかった。

「やりたいこと」と「やり残したこと」を天秤にかけて

――しばらく耐えれば楽になる、みたいなのは見えてこないんですか？

斉藤 先の目標ができたら、テレビ局に居続けられたと思うんですよ。ただ僕はそれが持てなかったから辞めた、という結論になります。

――やり残した感はない？

斉藤 正直ありますね。総合演出っていう立場で番組をやってみたかったなっていうのは心残りと言えます。YouTubeチャンネルの相方である西江（健司）はTBSの同期なんですけど、1本総合演出で特番の番組をやってるんですよ。ただ、僕はやり残したことと、やりたいことを天秤にかけたら「やり残したことはいいや！」と思えた。

――天秤にかけた「やりたいこと」が、YouTubeチャンネル？

斉藤 というより起業ですね。僕は「テレビ局にずっといよう」とは思っていなくて「自分で起業をしてみたい」っていう思いがあった。それを煽ってくれたというか「やろう」っていう気持ちにさせてくれたのが、TBS・バラエティで同期の西江でした。

YouTubeは、TBSにいながら始めていました。でも今、西江とやっているYouTubeチャンネルの企画、ああいう実在の事件やちょっとダークでショッキングな話題に関してはまだやっていなくて、TBSでボツになった企画を、実験的に2人が出演するYouTubeチャンネルで投稿していました。

ネット深層部で密かに販売されている「危険な謎の箱」をオープン

――事件もののコンテンツになっていったきっかけは？

斉藤 今一番古い動画としてチャンネルに上がっている、ダークウェブのミステリーボックスの動画がきっかけでしたね。インターネットの深層部で販売されている「中身が分からない、危険で謎の箱」を開けていくという企画です。いろんな人に見てもらえたんで、それをきっかけにジャンルを絞った路線に変わりました。

――第1回目の動画だけ、わちゃわちゃといろんな人がたくさん出てましたね。

斉藤 当時シェアハウスに住んでいたメンバーです。僕は部屋というか、押入れに住んでましたけど（笑）。シェアハウスを企画してくれたのも西江で「一緒に入居しよう」って誘ってくれて。TBSにいた頃からシェアハウス生活に入って、途中入れ替わりとかもありつつ7〜8人くらいが一緒に住んでいました。

そのなかに自分で起業したりフリーランスでやっていたりするメンバーというのが、結構いたんです。人間って「周り5人の平均値が自分」とかっていう「環境に影響される生き物」だっていいますけど、それが確実に現れていました。もうシェアハウスに入っていた会社員が、軒並み会社を辞めるんですよ（笑）。

エンジニアになる間際で、大きな成果が出たYouTube

――シェアハウスのメンバーはどうやって集まったんですか？

斉藤 西江が元々の自分の知り合いづたいで誘ってきたり、そのシェアハウスに住んでいた奴らが、また別の起業家を誘ってきたりとか。

――斉藤さんはTBS時代は仕事が忙しすぎて、なかなか人間関係や行動の範囲を広げる暇もない感じだったんでしょう？

斉藤 そうですね。テレビ局員って扱ってる業界は広いんですけど、所属しているコミュニティはかなり閉ざされた狭い空間なので、視野も狭くなりがち。そこが盲点というか、よく分かってなかったです。テレビ局は、例えば、IT業界みたいな環境とは違う、独自の文化や習慣が根付いてるんです。

――IT業界というと、パーティで名刺交換、みたいな華やかな交流のイメージがあります。

斉藤 テレビ局員がそういう風に由に動けるようになるタイミングって、プロデューサーとかディレクターになってからだから、そうなるまで6年、長いと10年くらいかかるわけです。僕は当時、まだ2年目だったので、この先の途方のなさみたいなのを感じていました。

――シェアハウス暮らしの流れで、TBSを辞めることになるんですか？

斉藤 厳密にいうと、シェアハウスの生活を始めて、起業家の友人ができたのが初めてだったので、彼らの話を聞いてその世界のことを知って「ベンチャーとかスタートアップっていう世界があるんだ」っていうのを意識したのが最初。その後に、西江と「一緒にYouTubeやろう」となって。西江は自分個人で大学の受験体験記についての動画配信をやっていたんだけど、その後、そのチャンネル名を現在のものに変えて、2人で一緒にやり始めました。

ただYouTubeで食っていけるって保証はないし、元々2人とも起業家を目指してエンジニアスクールに通った。今となってはって感じですけど「これからはSaaS（サース）の時代だ」とかいわれていて「自分で行動をかけてアプリケーションを開発できる起業家って強いよね」っていう認識でした。

僕はエンジニアスクールを卒業はしたんですけど。エンジニアとして転職する段になって、並行してやっていたYouTubeに、一度、本腰入れてガッツリ時間を割いてみたくなった。で、一旦、転職をストップして「3カ月間だけYouTubeにベットしてみよう」と。

――そうしたら、短期間で成果が出て。

斉藤 そうですね。「2人とも食べていけそうだ」という結果が出ました。

事件モノというコンテンツの難しさ

――お2人でやっているチャンネルで気になっていたのが、YouTubeで事件モノをやるうえでの「事件の内容」と「エンタメ要素」のバランスです。未解決事件で被害者家族もいる、という事件も扱っている。そのバランス感覚は、どうやって掴んできたのかなと。

斉藤 そうですね。僕たち自身としては、決して命の価値を貶めたいと思ってやっているわけじゃない。ただ、そう思われる可能性があるっていう意味で、すごく危険だとは思っています。

意見的なコンテンツを表明するってことは、誰ひとり傷つけないことは難しい。それに、傷つけないからOKってわけでもない。そこは最大限、動画の内容をすごく配慮しながら作っていますね。

YouTubeって、ブロックしないと否応なしにインプレッションでパッと表示されるテロみたいな面もある。だから「ちょっとこれはあまりにも個人を傷つける可能性がある」とか、デリケートすぎる・ショッキングすぎるっていう内容は、オンラインサロンという閉ざされた場の方で投稿する形で、配慮しようという意図はあります。

――そういうバランスが難しいコンテンツを続けられるというのは、テレビマンとしての経験が強みになってるんでしょうか。

斉藤 そうですね。演出っていう意味でも強いですし、コンプラ意識みたいなところもかなり強いと思います。テレビって今もそのケは強いですけど、子どもから大人まで、全部の層にわかるようなコンテンツにしなきゃいけないっていう力学が働いているので。

正直、僕ら自身、僕らのYouTubeチャンネルを子どもに見せることはできないと思っているんですけど、それでもわかりやすい・伝わりやすいような見せ方をしようとは思っています。

TBS局員という華々しい肩書を手放し、友人と2人、登録者数132万人のYouTuberとして人気を博すようになった斉藤さん。続く第3回は、さらに新たにスタートさせた個人チャンネルのこと、故郷の名産に立ち返って踏み出した「お茶とビジネス」のことなど、斉藤さんの今、そしてこれからについてうかがいます。

