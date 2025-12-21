ちゃんとお世話してる！ YouTubeチャンネル「Kitten Street」では、赤ちゃん猿と子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「思いやりを感じる」「なんだか感動したよ！」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが母猫に甘える赤ちゃん猿「スージー」の表情です！

子猫がベッドから脱走すると…

注目を集めたのは「赤ちゃん猿スージーは、猫の母親なしで子猫が失われるのではないかと心配しています」という動画。猫の親子の動画かと思いきや、ベッドルームの中には赤ちゃん猿もいました。

ちょっと目を離した隙に、1匹の小さな子猫がベッドから脱走。それに気が付いた赤ちゃん猿の「スージー」は、サッとベッドルームに連れ戻します。

実はお母さん猫も近くにいるようです。子猫と一緒に、スージーもお母さん猫に甘えています。まるで一つの家族みたいですね。

ベッドルームに入って、しっかりと子猫たちを監視するスージー。でも、子猫はベッドの外を冒険したくてたまりません。気付くと抜け出してしまうので、お守り役のスージーも大変です。

しばらく一生懸命働いた後は、やっぱり母猫に甘えたくなってしまいます。母猫にギュッとくっついて、ほっと一息つくスージーなのでした。

そんなスージーに、視聴者からは「子猫たちを、自分の妹や弟だって思ってるのかもね」「時々、母猫に甘えるのがたまらなくかわいい！」といったコメントが届いています。子猫に翻弄されながらも世話を焼くかわいい赤ちゃん猿・スージーの姿を、ぜひ動画でチェックしてみてください。