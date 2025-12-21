「豪快キャプテンは絶対決勝行きます。これ行きます。爆発します、僕は知ってます。間違いないです」

今年4月13日放送の『マルコポロリ！』（カンテレ）の中で、お笑いコンビ・隣人の橋本市民球場はこう言い放って自信ありげに頷いた。その根拠には触れなかったが、同番組で共演したダブルヒガシが「エグい」と口を揃えていたように、豪快キャプテンは関西の劇場で「一番ウケている」コンビとして知られている。



（左から）ヤーレンズ、めぞん、真空ジェシカ、ママタルト、たくろう、豪快キャプテン、ドンデコルテ、ヨネダ2000、エバース

「ボケがない」「東京では厳しい」と言われるも…

2023年から2年連続で『M-1グランプリ』準決勝進出。大阪の予選会場では爆発的にウケるも、東京のNEW PIER HALLで開催される準決勝では思うような手応えを感じることができずにいた。ボケのべーやんとツッコミの山下ギャンブルゴリラ（名付け親はニッポンの社長・辻皓平）のキャラクターが浸透するまでに、それなりの時間が必要だったのだろう。

初の準決勝に駒を進めた2年前、筆者の周りにも彼らをプッシュする声がなかったわけではない。実際、2023年に開催された『第12回 ytv漫才新人賞』決勝で3位となったネタ「タバコ」は、かなりのインパクトがあった。加えて、同年の『M-1』予選で同じネタを披露したことで、ツッコミを見せる大柄な山下の面白さがより知れ渡った印象が強い。

ただ、準決勝の壁を突破できないこともあり、必然的に東京に対する苦手意識が芽生えたようだ。前述の『マルコポロリ！』の中で、山下は「『ボケがない』と評判です、僕らのネタは」「僕がどんな小さいことでも勝手に怒るところ見つけて怒ってるだけの漫才になるので、『東京では厳しい』といろんな人から言われます」と口にしている。

今思えば、次世代のM-1戦士が続々と準決勝に勝ち上がった時期とも重なっている。ファイナリスト以外を見ても、バッテリィズ、エバース、ナイチンゲールダンス、ダブルヒガシ、華山ら、どの組が決勝に進出してもおかしくない脂の乗り方をしていた。

タイミングを逃し、しばらく準決勝にたどり着くことができなくなるコンビも多い。そんな中、豪快キャプテンは準決勝進出をキープし、3回目の挑戦で決勝への切符を掴んだ。この数年で『M-1』ファンに認知され、ウケる土壌ができたと考えられる。橋本の予言は、これに裏打ちされてのものではないだろうか。

もともとは別コンビ→“お試し”で組んで意気投合

兵庫県出身の山下は、NSC大阪校35期生。広島県出身のべーやんは翌年2013年に同校の門を叩いている。

ふたりは、経歴も年齢もだいぶ違う。山下は大学進学後から「芸人になろう」と考えていたが、1年働いて貯金してから親に伝えようと証券会社に就職。個人宅の飛び込み営業を経験し、人見知りが緩和されたという。その後、当初予定していた通り、翌年にNSCに入学している。

べーやんは小学生時代から「芸人になりたい」と考えていた。もともと『志村けんのバカ殿様』（フジテレビ系）が好きで、親の影響でダウンタウンの番組を見始めてからいろんなバラエティーをチェックするようになった。高校3年になっても思いは変わらず、卒業後にNSCに入学している。

入学時期が違うこともあり、最初は別の相方と活動していた。山下は、マストビーキング、ダークニンゲンとふたつのコンビを渡り歩いた。ダークニンゲンは、吉本興業の劇場「5upよしもと」（現・よしもと漫才劇場）の準レギュラーメンバー30組に選出されたエリートだ。芸歴2年目の山下は、ゆりやんレトリィバァ、ラニーノーズらがいる同期のトップを走っていた。

一方のべーやんは、NSC入学前に20歳以下限定のお笑いコンテスト『ワラチャン！U-20お笑い日本一決定戦』の予選会場で知り合った同期とセントビンセントを結成。2014年、芸歴1年目で『わろてぃぃぃん！』（関西テレビ）内の「Vine-1グランプリ」（動画アプリ「Vine」を使った6秒動画の面白さを競う企画）で優勝している。

しかし、セントビンセントは劇場での結果が振るわず、小規模の地下ライブを中心に活動。5年でコンビを解消している。逆にダークニンゲンは劇場での評価は高かったが、徐々にお互いの不満が募っていき2018年に解散した。

各々がピンで活動しつつユニットライブにも参加する中、黄金の桜・田村浩己が山下に相方候補として「べーやん、ええやん」と提案。これをきっかけにお試しコンビを組み、程なくべーやんが「組みたい」と山下に伝えて正式なコンビ結成（2019年5月）に至っている。ふたりの歳の差は6歳。当時30歳の山下は、「これあかんかったらもういいや」と芸人引退も考えていた。

当初は漫才コントを披露していたが、思うような結果が出なかった。ある日、お互いにネタを思いつかないままライブ当日を迎え、直前にテーマと大まかな流れだけを決めて本番に臨んだところ予想以上に受けた。

その後、ひとりで台本を書くのではなく、アドリブの掛け合いを録音してネタを作るようになり、“飄々とした広島弁のべーやんに小言を畳みかける山下”という今のスタイルが固まっていった。

真空ジェシカ、エバースを抑え「第2のバッテリィズ」になるか

現在、『せやねん！』（MBS）のロケ企画やラジオ番組など関西メディアで露出が増加している豪快キャプテン。今のところ、「大阪・西成区を自転車で走行中、空から豚丼が降ってきた」といった強烈なエピソードを持つツッコミの山下が目立っているが、べーやんの面白さも徐々に浸透しつつある。

例えば、べーやんは『MBSヤングタウンNEXT』（MBSラジオ）の中で、「東京って東海じゃないですか」と衝撃的な発言をしたほか、『マルコポロリ！』の激辛グルメロケでは進行役の山下に被せてしゃべり続け、カメラマンが一旦撮影を中断して注意しても「ボケかな？」と勘違いしているほどの天然ぶりだ。

空気を読まない強心臓も持っている。今年の『M-1』決勝進出者発表会見では、マヂカルラブリー・村上から「優勝候補と言われ続けて（決勝に）いけない」状況だったときの心境を問われたべーやんが「ジラされ過ぎて、ジラされ過ぎて、本当に、困っちょ」と力こぶを見せるポーズをとって会場をザワつかせた。これには、毎年会見で悪ノリする真空ジェシカ・川北茂澄さえも絡むことはなかった。

また昨年、地元・広島で開催されたお笑いライブの中で、べーやんは「一昨年に一般の方と結婚しました」と報告。それだけでなく、サラリと「先日、第2子が誕生しました」と発表している。今年相次いだ令和ロマン・ケムリらによる“後出しの結婚発表”に先駆ける形ではあるが、ラジオ番組や単独ライブといった場でもないうえ、“第2子誕生”つきの報告は聞いたことがない。何かがだいぶズレているのだ。

容姿を含めた山下のインパクト、べーやんの奔放なキャラクターが世間に認知されれば、昨年の『M-1』決勝をきっかけにブレークしたバッテリィズに続く人気芸人になる可能性もあるだろう。

2組は、共通点や接点も少なくない。バッテリィズは“アホなツッコミ”のエースが脚光を浴び、豪快キャプテンは怒涛のツッコミを見せる山下で笑いを生む。大阪では実力を認められていたものの、全国区の知名度が低かった点も同じだ。

べーやんは、バッテリィズと同期。長らくライブで共演する仲間であり、山下は今年からバッテリィズのエースとダブルヒガシ・大東翔生と3人でYouTubeチャンネル『集まれ!!ギャンしょいエース』をスタートさせるなど親しい関係性でもある。

バッテリィズは準優勝となったが、果たして豪快キャプテンにはどんな結果が待ち受けているのか。本番が楽しみだ。

（鈴木 旭）