東京から直線距離で約1000キロ、札幌からも約200キロ北に離れたJR宗谷本線・音威子府駅で、一度は絶滅した「日本最北の駅そば」が期間限定で復活した。世にも珍しい真っ黒い麺と出汁が特徴で、根強いファンも多く「日本一の駅そば」と親しまれてきた逸品だ。

【奇跡の1杯、おいしそう！】真っ黒すぎ!! 大復活した「日本一の駅そばそば」や、雪深い音威子府のようすをたっぷり見る

同駅がある音威子府村は「北海道でもっとも人口が少ない村」として知られる。1日の利用者数は50人弱という、言ってしまえば田舎の駅で週に3日のみの営業にもかかわらず「通算1万杯」を5か月で突破しているのは驚きだ。



JR音威子府駅・音威子府交通ターミナル（筆者撮影、以下同）

なぜ、そんな場所で駅そばがこんなにも売れるのか。一面のパウダースノーに覆われた音威子府村に足を運んで、「駅そば人気」の秘密を探ってみよう。（全2回の1回目／続きを読む）

駅なのかそば店なのか、不思議な空間が広がる

音威子府駅に発着する列車は、1日6本の特急列車を入れて、上下線で15本程度。駅舎も「音威子府交通ターミナル」と看板を掲げているものの、浜頓別方面の路線バスが案内所ごと撤退してしまい（現在は予約制で運行）、鉄道・バスの利用客は1便あたり数人いればいい方だ。

ところが、駅にしては待合室の椅子や机が多い。3卓の長テーブルと十数席の椅子、2人がけの椅子とテーブルが数か所、さらに小上がりの畳席まであり、駅そば店の営業時間前になると、至る所に唐辛子の瓶が置かれる。ここは駅なのか、そば店なのか……？

駅そば店のオープンは午前11時だが、その前から眺めていると、午前10時40分着の特急列車から降りた乗客が全員（4人）、さらにクルマで駅前駐車場に乗り付けた人々も含めて、開店前に10人ほどが行列を作っている。

世にも珍しい「真っ黒なそば」を実食！

20分待ち、ようやく着丼。今回注文したのは「天ぷらレジェンド」（天ぷらそば）だ。

そばの殻ごと挽く「挽きぐるみ」と呼ばれる製法で紡ぎ出された麺は、箸で上げるだけでブワッと香りに包まれるほど、蕎麦の香りが濃厚。かつ、通称「黒そば」と呼ばれる麺は弾力があって真っ黒、出汁も真っ黒！ 香ばしい麺と真っ黒なビジュアルは、音威子府以外ではほとんど見かけない、オンリーワンすぎる一杯だ。

音威子府の駅そばは、道内の幌加内・江丹別などとはまったく違うもので「日本一の駅そば」と昔から称されるほど、誰もが忘れ得ない不思議な一杯だ。小説・エッセイなどにも数多く登場しており、鉄道文学の第一人者・宮脇俊三氏も「駅の立ち食いソバで音威子府の右に出るものはないと私は思っている」（『線路の果てに旅がある』小学館・1994年刊）と、手放しで褒めたたえている。

音威子府の駅そばは、こうして人々の記憶に残っているからこそ、復活とともに「食べに行きたい！」という人々が殺到したのだ。1杯の駅そばのために払う数万円の飛行機代など安いもので、この日も村内の方以外に「東京から」「香川県から」「福岡から」と、方々から駅そばを求める人がやってきていた。

今は寂れた風景が広がるが、かつては……

さて、腹を満たしたところで、外に出て村を眺めてみよう。駅前通りに店はなく、見える範囲にある病院・小中学校・薬局以外は、十数軒の家屋が建つのみ。村の中心部としては、コンパクトという言葉が悲しく響くほど小ぢんまりとして、建物も人もまばらだ。

現在の風景からは想像もできないが、この小さな村には1933（昭和8）年から駅そばが存在し、繁盛していた。というのも、かつては1000人以上の鉄道会社員が働く、国鉄の拠点があったのだ。

現在の音威子府駅は、幌延・稚内方面に繋がるJR宗谷本線の「途中駅」でしかない。しかし1989年までは浜頓別・稚内方面の「JR天北線」が分岐するターミナル駅であり、石炭補給や貨物列車の切り離しを行う機関庫が設置されていた。

駅が衰退する一方で、「駅そば」がどんどんと人気に

音威子府村の人口は昭和20年代、4000人以上に達しており、資料によるとその3割、少なくとも1000人以上が鉄道会社員として、この村で働いていたことになる。

その頃の市街地には、数棟の巨大な国鉄官舎や「日本通運」などの物流倉庫、映画館や劇場、書店に食料品店などがズラリと揃っており、道内でも有数の「鉄道の街」であったことは、疑いない。

さらに、宗谷本線からは羽幌線、天北線からは興浜北線といった支線が分かれており、音威子府は各方面への「1カ所目の乗換駅」としての役割を果たした。初代の駅そば店「常盤軒」もこういった乗り換え客・鉄道マンのために戦前から営業を続け、全盛期には駅側・ホームの2カ所で営業。24時間ずっと店を開けていたという。

しかし、戦後のモータリゼーションによる鉄道の衰退と、近代化による蒸気機関車の減少によって、音威子府に溢れていた乗り換え客・鉄道会社員、そして村の人口も減少の一途をたどる。

一方で、常盤軒は、あまりにも独特な一杯が人々の記憶に残り、駅の衰退と反比例して「幻の駅そば」「鉄道ファンの憧れの存在」として、広く全国に認識されるようになる。しかし2021年2月に3代目店主・西野守さんが亡くなり、その後閉店のやむなきに至った。

翌年には、音威子府そばの唯一の製造元であった畠山製麺も、機械の老朽化などもあって技術の継承を拒んだまま廃業。このままでは、唯一無二の音威子府そばが失われる--村の人々も鉄道ファンも、居てもたってもいられないような「逸品の消滅」危機に見舞われていたのだ。

それがなぜ、大復活を遂げられたのか。続く記事では、復活に携わった人物や村長へのインタビューを通し、姿を消しつつある駅そばの存続や復活のヒントを探っていく。

〈北海道で最も人が少ない“過疎地”で、なぜ？ 一度は絶滅した『日本一の真っ黒い駅そば』が大復活できたワケ《駅利用者は1日に50人》〉へ続く

（宮武 和多哉）