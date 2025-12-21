◇全国高校駅伝 女子5区間21・0975キロ（2025年12月21日 たけびしスタジアム京都発着）

第37回全国高校駅伝が21日、京都市内で行われた。女子は長野東（長野）が2年連続3度目の優勝を達成。昨年同様に1区から首位を譲らず、完全制覇での連覇となった。注目の2区では、女子800メートルの日本記録保持者・久保凛が9人抜きの快走を見せ、東大阪大敬愛を7位に押し上げた。また、四国学院大香川西（香川）は選手の体調不良により、欠場となった。

【1区 6km（たけびしスタジアム京都〜衣笠校前）】

小雨の降る中、スタート。仙台育英、東北などが大きな集団を引っ張った。4キロを過ぎるとスピードアップし、1年生の仙台育英・長森が抜け出したが、最後は連覇を狙う長野東・川上がかわして、区間賞となった。

【2区 4.0975km（衣笠校前〜烏丸鞍馬口）】

1位でたすきを受けた長野東・田畑が快走。立命館宇治、仙台育英ら後続との差を広げた。大阪薫英女学院が2位に上がった。また、注目の東大阪大敬愛・久保凛は18位でたすきを受けると、9位まで押し上げた。

【3区 3km（烏丸鞍馬口〜室町小学校前折返し〜北大路船岡山）】

引き続き、長野東・真柴が快走。ハイペースで刻み、9分6秒で区間新記録を達成した。仙台育英のジェリ・ミリアムも4位に上げる快走を見せた。

【4区 3km（北大路船岡山〜西大路下立売）】

長野東・の独走は変わらず。1年生・本田が見事な走りで、大会記録を上回るペースで5区にたすきを渡した。2位・大阪薫英女学院と34秒差、3位の仙台育英とは54秒差となった。倉敷のジャネット・ジェプコエチが区間新記録を樹立した。

【5区 5km（西大路下立売〜たけびしスタジアム京都）】

長野東・今井も粘走。大阪薫英女学院に追い上げられたが首位の座は譲らず、1位でゴールに入り、連覇を達成した。1時間6分26秒の大会記録（埼玉栄）には4秒及ばなかったが、独壇場だった。昨年のメンバー4人に加え、新星も輝いた長野東の強さが際立った。

2位は大阪薫英女学院、3位は立命館宇治、4位に仙台育英が入った。

横内監督「（連覇に）優勝を目指して1年間取り組んできた生徒たちの成長の凄さ。川上はエースと言っていい実績で、自信を持って1区に送り出した。真柴はまさか区間新（3区）。驚きの一言です」

3区・真柴「ケガで走れない時期もあったが、自信になった。どんな順位に来ても、良い位置で次に渡すんだと思っていた」

5区・今井「優勝を目標に13人全員で取り組んできた。（トップでタスキ）必ず1位でゴールを切ることを目標にしていたが、1区の川上は同じ学年で切磋琢磨してやってきた仲間で、刺激になった」