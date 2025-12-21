元TOKIOの松岡昌宏（48）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。必ずストックしておくものを明かした。

「物がなくなってから買いますか？それともなくなる前に予備を買いますか？」というリスナーからの質問に、「必ず予備、置いときますね」と松岡。「それこそ今朝も、毎日納豆は食べるから、2パック。ひきわりが3パック入りで、黒豆納豆が2つパックだったから5パック買いましたね。1日、1パックを意識してるんで、あんまり取り過ぎてはいけないっていうんでね。ほんとは2パック、3パック食べたいんですけど。で、5日分。賞味期限見たら全然大丈夫だから、“それでいいや”っていうんで。買いますね」と明かした。

「あとトマトジュース。朝トマトジュース飲むので。トマトジュースがないってなった時に“ぎえーっ”って。“うわあ、買いに行くのめんどくせえ”ってなるんで。あと1本だから、そろそろ買いに行かなきゃかな。すげえありますよ。生ものでも、たぶん僕、結構ありますよ」とした。

「かいわれ大根は、1パックになったら嫌なんで、2パックは置いときたいですね。サラダにも入れますし、それこそ麺類食べるときも入れる。卵とじとかして、豚肉と卵とネギとかでパパパパッと卵炒め、卵とじみたいのしても、上にバサッとかいわれ乗っけたりするんで。結構多いかな」としつつ「意外になくても“買わなきゃな、大丈夫だな”って思うのは卵。卵は“使うときでいいや”みたいな」と話した。

「そういうふうになんか好きなものとか、置いとかきゃいけないなってものは、かなりストックしています」と松岡。「お水は凄い大量に僕ストックしてますよ。これはやっぱり、何か災害が起きた時用に。あと、犬のおトイレシートとか。それこそなんかあった時用に多めに買ってます。というのは、これ人間にも使えるんで。おトイレシートの場合は。匂い吸収してくれたりもするから。結構多めに買ってたりもしますね。そう考えたら、いっぱいありますね」とした。