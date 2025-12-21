お笑いコンビ、スリムクラブの内間政成（49）が20日更新された、相方真栄田賢のX（旧ツイッター）に登場。ショート動画で同じ吉本興業所属の後輩、霜降り明星の粗品にメッセージを送った。

粗品は、初審査員を務めた13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」における長尺の激辛審査を巡って、同じく審査員を務めた笑い飯の哲夫に17日のラジオ番組で「粗品の時間はもうちょっと短くてよかったな」「審査員もう断ろうかな」などと言われた。そして粗品は19日に更新した自身のYouTubeチャンネルで「哲夫さん、あなた、たいした審査コメントしてなかったじゃないですか？」「哲夫さん、格好悪いですよ」「はっきり言いますよ、需要なかったですよ。あなたの審査コメント」などと反論し、ネット上などで話題になっている。

こうした状況をうけてか、内間は約1分半の動画で「霜降り明星の粗品君へ。スリムクラブの内間です。最近、大丈夫？ ちょっと心配になって。なんか、頑張っているというか、後に引けないのかなと思って…そこが気になって、話したいなと思いました。まあいろいろポリシーはあると思うんだけど、なんか耐えられない時はよかったら連絡ください。アドバイスはできないけど、話は聞けるんで。だいたい俺、三茶（東京・三軒茶屋）にいます。連絡待ってます」と粗品に呼び掛けた。

真栄田がすかさず「好きな漫才、何ですか？」と質問をぶつけると、内間は「（お笑いコンビの）エバースです」と返答。真栄田が「笑い飯さんとかじゃなく…」と突っ込むと、内間は苦笑しつつ「そしてもう1つは…笑い飯さんの（ネタの）“鳥人”が好きです」と慌てて言い直していたが、真栄田から「遅いです」と言われ、笑いを誘っていた。