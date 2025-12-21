〈雪深い“過疎駅”に『ポツンと駅そば』が大復活…銀世界に映える「伝説の真っ黒そば」の衝撃ビジュアルとは？〉から続く

数ある駅そばの中でも、その衝撃的なビジュアルから圧倒的な人気を誇り「日本一の駅そば」とも評されていた、JR宗谷本線・音威子府駅の「音威子府そば」。

【奇跡の1杯、おいしそう！】真っ黒すぎ!! 大復活した「日本一の駅そばそば」や、雪深い音威子府のようすをたっぷり見る

近年は周囲の過疎化が進むとともに、そばを提供していた「常盤軒」の3代目店主である西野守さんが亡くなったのをきっかけに、2021年に閉店となってしまった。そのアイデンティティである真っ黒なそばの唯一の製造元である畠山製麺も2022年に廃業し、多くの鉄道・駅そばファンが悲嘆にくれた。そんな中、関東で音威子府そばを提供していた有志が再現を試みて2025年7月に期間限定で駅そばとして復活した。

とはいえ、音威子府は以前こそ国鉄の拠点があり、多くの鉄道会社員が働くなど賑わいを見せていたが、近年は前述の通り過疎の一途をたどる。駅周辺の建物や人影はまばら、音威子府駅の利用者も1日に50人程度と寂しい限りである。



雪深い過疎地の駅で「日本一の駅そば」が大復活を遂げた（筆者撮影、以下同）

そのような駅で、なぜ日本一の駅そばは大復活を果たせたのか。復活に携わった人物たちとともに、音威子府村長にも話を聞き、全国から姿を消しつつある駅そばの存続や、復活のヒントを探っていく。（全2回の2回目／最初から読む）

なぜ、復活できたのか

音威子府そばを復活させたのは、もともと建設会社に勤務していたという店主・竹本修さんだ。「お客さんに直接喜んでもらえる仕事がしたい」と、退職後にサービス業に転じ、元・衆議院議員の杉村太蔵さんの起業応援プロジェクトの一環として開設された駅付近のゲストハウス「イケレ音威子府」の運営を引き継いだ。

とはいえ、もともと音威子府そばの熱狂的なファンだったわけではなかった。この時点では自分が復活運営に携わることなど、想像もしていなかったそうだ。

いくつもの偶然が重なった

音威子府そばが復活する大きなきっかけになったのは、畠山製麺から麺を取り寄せていた千葉県・東京都の個人店が、「継承されないなら、せめて再現を」とタッグを組んで麺・出汁を再現したこと。竹本さんに、その試作品を「イケレ音威子府内の食堂で試験的に取り扱ってほしい」と要望があったという。その後利用客からヒアリングした内容を逐一報告しながら、昔の味に近づけていった。

そして2024年、もともと音威子府そばがあった場所が「チャレンジショップ」として、スモールビジネスなどに取り組む人を対象にテナント入居者を募集することに。奇遇にも何十年も常盤軒が営業してきた場所で、「新!!音威子府そば」を提供することになった。

なお竹本さんによると、廃業した畠山製麺の元社長はことあるごとに店に来てくれて「まだちょっと違う」「出汁はいい感じになってきた」と、アドバイスをくれるそうだ。

12月に入居期限が終了、今後はどうなる？

ただ、復活した駅そば店は2025年12月21日までの営業で終了。チャレンジショップとしての入居期限は当初からの約束でもあり、週3日間だけの営業で1万人以上が訪れた駅そばが、また幻となってしまう……のだろうか。役場に足を運び、音威子府村・遠藤貴幸村長に直撃した。

村長の意向は……

遠藤村長は、音威子府村の北隣にある、中川町の出身で、音威子府そばの影響か子どもの頃から「そば＝黒い」と思っており、他の街で白っぽい蕎麦があることに、驚いたそうだ。

村長によると、2022年に畠山製麺が廃業した際の反響は、かなりのものだったという。

「音威子府の駅そばは、地域が生んだ宝物であり、文化といっていい。『復活するなら道の駅で』という声もあったものの、やはり、鉄道駅で復活してこそ、と思っていました」（遠藤村長）

ただ、今回の駅そば店は、あくまでチャレンジショップの位置付けであったがゆえに、「3カ月単位だが格安で駅を使用、終了後は違う場所で店を出してもらう」という制度が議会で決まっており、どうしても有限での営業、という形になってしまった。

一方で「駅そばには、道内外から想定外の人々が訪れており、多くの媒体にも取り上げられました。残していくべき観光資源コンテンツ」とも話す。今後に関して明言はしなかったが、「様々な方のご意見をいただきながら、音威子府のこの地まで来ていただいた方々のニーズに応えるような形で進められたらなという風には思っております」と、できるだけ駅そばを存続させる方針を語った。

しかし、チャレンジショップで受けられる優遇がなくなることで、駅そば店の経費は倍増すると竹本さんは話す。特に客足が落ち込む冬場には採算が取りづらくなるため、村と交渉しつつ、今後の可能性を探っていく。

音威子府そばから学ぶ、駅そば復活のヒント

音威子府そばの復活は「後継者の育成」「商品力継承への努力」などがしっかり噛み合って、成功を収めた。しかし、これはJRの改札・ホーム以外のほとんどの面積を音威子府村が管理していたため、待合室をそば店として存分に使うことができたのが要因の一つだろう。

例えば、音威子府駅よりも少し早く、2025年4月に復活した石北本線・遠軽駅の駅そば（北一そば店）は、まわりが全てJRの土地とあって、駅舎へのそば持ち込み禁止などの不利なルールを課せられた。客は野外で食べるしかなく、寒くなるにつれて売り上げが激減。それ以外の事情も重なり、2025年12月に店主が辞職、ふたたび休店になる見通しだ。

駅が自治体のものか、鉄道会社のものか。駅そばと施設管理者で、良好な関係を築けているか。姿を消しつつある駅そばの復活で音威子府を参考にするなら、関係構築や周囲のバックアップといった要素も、参考にする必要があるだろう。

（宮武 和多哉）