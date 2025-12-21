1歳息子のイヤイヤが爆発した姿が、話題になっている。

【映像】地面に寝転がる息子に困り果てる母

投稿したのは、ぽかぽかさん。息子が仰向けに寝転がり、駄々をこねている様子をXに投稿した。最近どこに行っても息子のイヤイヤが爆発し、投稿主は相当こたえているそうだ。

どうするのが正解？息子のイヤイヤが爆発した姿

投稿を見た人からは「わかります…どうしたら良いのかわかりません」「動画を撮って結婚式で流してあげようと思うと心理的に安定しました」「我が家ではイヤイヤが始まるとくすぐり地獄が始まります」「うちは立たせて『置いてく！』と言ったら泣き止んでスタスタ歩いた」などの声が寄せられている。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿者を取材。「このイヤイヤが落ち着くまで、30分〜1時間ほどかかりました。このような状況では、いくら言葉をかけても届きません。なすすべがないので、人がいない所へ移動し落ち着くまで好きにさせています。我が子だけかと思っていましたが、みなさん同様の経験をされているとわかり、決して特別ではなくむしろ成長の大事なステップだと安心できました」と話している。

駄々をこねて寝そべる子どもについてどう対処するのか、3児の母でニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサー（MC）を務めるお笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえは「私は（さまざまな手段）全部やった。時間ないときは無理やり連れて行くし、『いい加減にしなさい』と言ったことも。2人目のイヤイヤ期は私が対応する余裕が全く無くて、『ずっとそうやっとき、ほんまにお母さん行くからごめんやで』と言って対応した」と話している。（『わたしとニュース』より）