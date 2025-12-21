女優、モデルの青島心（あおしま・こころ＝26）が21日、TBS系「サンデー・ジャポン」に初出演。“衝撃の生美貌”にネットが騒然となった。

「年収の壁」問題の話題の際、年収665万円の人と666万円の人を比べると、665万円のほうが約3万円手取りがふえるという試算結果が出た件について聞かれると、青島はしっかりした口調で「正直、600万まで稼げる人たちの3万って、あまり影響がない人たちもいるのではないかなと思うんですけど、自分たちで稼いでいる人たちよりも、若い人とか事情がある人たちのケアをもっとちゃんとしてほしいなと思いますね」などと自分の考えを話した。

青島はこの日、スレンダーな美脚を露出したミニスカ姿で、抜群のスタイルも披露。くっきりとした目鼻立ちの美貌も際立っており、青島の姿が画面に映るとSNS上は騒然となった。

X（旧ツイッター）上では「めっちゃ綺麗になってサンジャポに出てる」「爆美女発見」「青島心ちゃん すこぶる綺麗」「ほんまに顔可愛すぎる」「青島心さんしか見えない(笑)」「凄まじい可愛さ」「青島心さんやばい綺麗すぎる」「顔面きれいすぎる」「サンジャポにすげえ凛とした美女がいるなと思っていたら青島心だった」「青島心可愛すぎない」「横顔が美しすぎる」「青島心ちゃんの太ももたまらん」「可愛すぎて苦しい」「青島心美脚ッ」などとそのルックスへの絶賛や悶絶の声が相次いで書き込まれている。

青島は長澤まさみら多くの人気女優、俳優らが所属する大手事務所に所属。モデルとして活躍しているほか、22年テレビ朝日系「仮面ライダーギーツ」や今年7月期のTBS系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」など数々のドラマ、映画、バラエティー番組などで幅広く活動している。