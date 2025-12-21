グラビアアイドルの三田悠貴（27）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。

「12月21日はDVD発売イベントです」と告知し、カラフルな花柄のバンドゥビキニ水着姿をアップ。「イベントきてくれる皆さまお会いできる事を楽しみお待ちしてます 今年最後のイベントです」とつづった。

今月10日に第4弾DVD「三田ちゃんパラダイス」を発売したばかり。別の投稿でも同イベントをPRする花柄ビキニ水着ショットを披露し、自身のオリジナルグッズ「抱き枕カバー」にサインを書く動画を公開して「私からみんなに少し早めのクリスマスプレゼントがもうすぐ届くはず ぬくぬくお待ちください」とファンに呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「ガッツリボリューミー」「スンゴイ破壊力」「刺激が強過ぎます」「たまりません」「セクシー可愛い」「エチ可愛い」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。