誰かに教えたくなる和のおやつ8選　手土産にうれしい名品！

風立ちぬ、季節はすっかり秋ですね。おいしいものがたくさん出回るこの時期は、和モノのおやつも目移り必至。新しい餅菓子にも注目です。今回は取り寄せてまで食べたいバラエティに富んだおやつをご紹介！職人の手仕事とこだわりが光るおやつに手土産にうれしい名品たちや何気ないようでタダモノじゃない想像の上をいくニクいおいしさの逸品が揃います。

柚子皮の甘露煮を芯にして干し柿で巻き上げた、奈良の茶菓子。一見素朴だが、食べれば感嘆する。

干し柿特有のねっとりした食感とともに熟したような自然で深い甘みが広がり、続いて柚子皮の爽やかな香りとほのかな苦みが鼻を抜け、甘美に絡み合う。つつましくも至福の味わいだ。5mm程の薄さにスライスしてどうぞ。

［店名］『総本店柿寿賀』

［電話］0742-20-1717

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://kakisuga.co.jp/

・内容量／約250g

・冷蔵

・賞味期限／製造日より冷蔵60日、冷凍180日

越後銘菓「とこなつ」で知られる『大野屋』だが、実はラムネも秀作。1838年創業より受け継ぐ和菓子の技を用い、富山県産コシヒカリ米粉を使って職人が木型で手作りしている。

『大野屋』高岡ラムネ詰合せ 4個入 2592円（税込・送料別）※写真は、宝尽くし・生姜味、貝尽くし・柚子味、御車山・りんご味、秋けしき・梅味

口に入れるとほろっとほどけ、すっと消えゆく儚い口どけだ。季節や行事を写した意匠と地元素材が奏でる繊細な香り。大人にこそ似合うラムネです。

［電話］0766-25-0215

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://ohnoya.theshop.jp/

・内容量／1袋（10個入り）×4種

・常温

・賞味期限／製造日より常温60日

『神楽坂石かわ』と『虎白』。師弟でミシュランの星に輝く日本料理の名店がタッグを組んだテイクアウトブランドの逸品。

『いったつみとらどう』椰子の白わらび餅 3888円（税込・送料別）

わらび粉とココナッツミルクを日本料理の練りものの技法で練り上げ、もちもちぷるぷるに仕立てている。ココナッツたっぷりで香りは華やかだけど、品よく軽いのはさすが。冷蔵庫でよ〜く冷やして楽しみたい。

［電話］050-3138-3106（総合受付）

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://ittatsumitorado.jp/

・内容量／330g

・冷蔵

・賞味期限／発送日より冷蔵5日

箱を開けると漂う高貴な香り。そう、これこれ！いとしのおやつが届いた、とうれしくなる。創業200余年、ニッキの伝来により誕生した大阪銘菓「肉桂餅」を、堺の地で作り続ける老舗の品だ。

『八百源来弘堂』肉桂餅（にっきもち）8個入り 1800円（税込・送料別）

厳選したニッキを使うことで上品な香りづけを実現。柔らかな求肥とみずみずしいこし餡とともにふわりととろけて、幸せに包まれる。

［電話］072-232-3835

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://yaogen.shop-pro.jp/

・内容量／8個

・常温

・消費期限／商品到着日より常温8日

熟成3年の自家製味噌が香る味噌煎餅は、創業117年の飛騨の老舗自慢の味。パリッと軽い口当たりが秀逸だ。

『味噌煎餅本舗 井之廣製菓』味噌煎餅・秋冬のお試しセット（9種11袋） 1800円（税込・送料無料）※沖縄・北海道除く

そこに、酒粕やえごま、グラノーラなど地元素材を組み合わせていて、味と食感の妙が楽しいのなんの。定番8種と季節の味1種が揃い、手が止まらない！

［電話］0577-73-2302

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://inohiro.com/

・内容量／味噌煎餅（2枚入）×2袋、生しょうが入り（2枚入）×2袋、酒かす入り（1枚入）×1袋、珈琲入り（1枚入）×1袋、えごま入り（1枚入）×1袋、野草グラノーラ入り・ブラックチョコ（1枚入）×1袋、野草グラノーラ入り・ホワイトチョコ（1枚入）×1袋、緑茶玄米入り（1枚入）×1、季節の味<キャラメルナッツ>（1枚入）×1袋

・常温

・賞味期限／製造日より常温90日

気取らないお茶の友には、こんなおやつを。柔らかな餅の中に濃厚なピーナッツペーストが入り、表面にはたっぷりの粗挽きピーナッツが。

『春日井よし乃』ピーナッツ餅 5個入 1100円（税込・送料別）

その香ばしさとシャリシャリ感、甘すぎずほんのり感じられる塩気が堪らない。個包装でパクッとつまめるサイズ感もちょうどいい。

［電話］0568-70-3745

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://kasugai-yoshino.com/

・内容量／5個

・冷凍

・賞味期限／製造日より冷凍30日、解凍後は2日

まるで玉子焼きのようで、切れば断面は真っ白。はんぺん!?と思いきや、口にすると、ふわ＆しゅわ〜。ほんのり甘い至福の口どけは、いわば和風マシュマロだ。

『林盛堂本店』元祖おわら玉天 6個入 970円（税込・送料別）

卵・寒天・砂糖を使って職人が手焼きする。越中八尾で愛され続けてきた伝統の和菓子に癒されて。

［電話］076-454-4670

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://takarin.theshop.jp/

・内容量／6個

・常温

・賞味期限／製造日より常温（25℃以下）3週間 ※開封後は2日以内

端正な和の面持ちとは裏腹に、実はエスプリ香る。仙台のフランス菓子店の逸品で、サクッとした最中皮の中に十勝産小豆のなめらかな餡とフランスのイズニーバターをサンド。

『kazunori ikeda individuel』［メゾン シーラカンス］シーラカンス モナカ 6個入（簡易箱） 2160円（税込・送料別）

鮮烈なまでに効かせたゲランド塩も相まって、和と洋、甘みと塩気の対比にハマります。

［電話］022-226-8401

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://www.kazunoriikeda.co.jp/

・内容量／6個（1個約48g）

・常温

・賞味期限／発送日より常温20日

ご褒美おやつ、おもたせにも◎

派手じゃないけど粋。届けば一瞬でシアワセになる、編集部厳選の“和のおやつ”8品を紹介。

（左手前から時計回りに）肉桂餅、椰子の白わらび餅、柿寿賀、高岡ラムネ詰合せ

まず、本企画にドンピシャリだったのが、『ピーナッツ餅』。香ばしく甘じょっぱく、クセになるおいしさで、大人から子供まで気軽に楽しめる。まさに“おやつ”として優秀なのだ。

同じく、甘さだけでなく塩気のアクセントとそのバランスのよさに唸ったのが、『シーラカンスモナカ』。和洋折衷の味わいだから、コーヒーや中国茶の渋みとも合う。どちらも少し温めると、一層豊かな味わいに！

甘いものをちょっとだけ食べたい、なんて時には『元祖おわら玉天』や『高岡ラムネ』のやさしい甘さと口どけに癒されるのもいいかも。

『肉桂餅』の香りもまた、幸福感があっておすすめだ。

（左手前から時計回りに）［メゾン シーラカンス］シーラカンス モナカ、元祖おわら玉天、味噌煎餅 秋冬のお試しセット、ピーナッツ餅

どれもわざわざ取り寄せたいご褒美おやつではあるけど、とくに『椰子の白わらび餅』や『柿寿賀』はおもたせにも向く。前者は日本料理の技を生かした新感覚の味に話が盛り上がりそう。後者は縁起のよい名前も相まって目上の方にも喜ばれるはず。

そして、最後は、『味噌煎餅』。味、質、価格と完璧で、大人のおやつの鑑です！

撮影／貝塚隆、取材／飯田かおる

2025年11月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

