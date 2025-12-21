２か月半の離脱→再び64分から出場した三笘薫の現地評価は？「ドリブルのキレは普段ほどではなかった」「当然だ」
現地12月20日に開催されたプレミアリーグ第17節で、三笘薫を擁する10位のブライトンが、勝点３差で８位の昇格組サンダーランドとホームで対戦。最後までゴールを奪えず、スコアレスドローで終わり、４戦未勝利となった。
前節で途中出場し、２か月半ぶりに怪我から復帰した三笘は、今回も64分から出場。ゴール前の左サイドで積極的に仕掛けたが、決定的な仕事を果たすことはできなかった。
厳密に管理されたプレータイムからも分かるように、フルパフォーマンスを発揮するには、もう少し時間がかかるのかもしれない。
現地メディア『Sussex World』もそのような見立てをしており、６点と採点した上でこう綴った。
「ドリブルのキレは普段ほどではなかった。だが、長期離脱後であることを考慮すれば当然と言える」
年内は残り２戦。27日に首位のアーセナル、30日に降格圏の18位に沈むウェストハムといずれも敵地で相まみえる。日本代表のエースは勝利に直結する活躍を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】この時を待っていた！ホームでは丸３か月ぶり復帰の三笘に大声援
