実は「慶應義塾高等学校」出身と聞いて驚いた有名人ランキング！ 2位「岩田剛典」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は11月27〜28日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「名門高校出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「実は『慶應義塾高等学校』出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します。
2位にランクインしたのは、岩田剛典さんです。
岩田さんは、俳優や「三代目 J SOUL BROTHERS」のメンバーとして活動。慶應義塾高校から慶應義塾大学へ進学した“慶應ボーイ”としても知られており、大学では法学部政治学科を卒業した高学歴の持ち主です。
現在はアーティストと俳優の二刀流を見事に両立させ、芸能界の第一線で活躍。2025年はソロアーティストとして初のドラマタイアップとなる新曲『Reaching for Your Light』を手掛けたほか、同年11月公開の映画『金髪』では主演を務めています。
アンケート回答では、「芸能界でも活躍しているのに、学問でも素晴らしい成績をおさめられてるとは知らなかったから」（20代女性／大阪府）、「EXILEや三代目JSBでのダンスが凄いので、ダンスの練習で勉強する時間があったのかと驚きました」（30代女性／宮城県）、「見た目もかっこよく、ダンスもでき、頭までもいいのか…と驚いた」（30代女性／大阪府）、「有名一流企業に入れるくらいの頭の良さとは聞いていたのでこちらの高校だったとは驚いた」（20代女性／茨城県）などのコメントが集まりました。
1位は、ミッツ・マングローブさんでした。
タレントとして活躍するミッツさんは、慶應義塾高校を経て慶應義塾大学法学部政治学科を卒業。大学卒業後は英国ウェストミンスター大学コマーシャルミュージック学科へ留学しています。
その後は女装家、タレントとして多くのテレビ番組で活躍すると、番組内でも慶應時代のエピソードを披露する場面も。慶應仕込みの知性と独特の視点で、唯一無二のポジションを確立しています。
回答者からは、「頭が良いことは知っていたけど、慶応ボーイのイメージではなかった」（40代男性／愛知県）、「マツコデラックスと並んで面白くユーモアセンスあるタレントだから、驚きました」（40代女性／京都府）、「頭のいい人なんだろうなと思ってはいたのですが、なんとなくあまり偏差値の高い学校に通っているイメージなかったので意外だったから」（30代女性／大阪府）、「頭の回転の早さや表現力長けていらっしゃるけど、高学歴で独自の世界に行く選択肢や環境が珍しい印象を受けます」（30代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
