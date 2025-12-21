「ジャイアンツの未来は明るい」巨人19歳ドラ1が豪州で格の違い　WL21戦3発16打点…最終戦は逆方向への決勝打

豪州のウィンターリーグで21試合3本塁打16打点と活躍した巨人・石塚裕惺(C)産経新聞社

巨人・石塚裕惺が現地時間12月20日、豪州ウィンターリーグの“有終の美”で飾った。11月からアデレード・ジャイアンツの一員として参加。最終戦となったシドニー・ブルーソックス戦のダブルヘッダーの第2試合に「1番・遊撃」で出場。同点の9回二死三塁から外角直球を右前に運び、決勝適時打とした。

【動画】ジャイアンツの未来は明るい！19歳の石塚裕惺の逆方向弾をチェック

今回のウィンターリーグでは、21試合に出場し、打率.318を記録。3本塁打、16打点はリーグトップの2冠。13四死球を選び、出塁率.420、長打率.447でOPS.867だ。

11月28日に中越えに1号を放つと、今月7日の2号は逆方向への右越え。13日の3号も右中間フェンスを越えた。19歳にして、驚愕のパワーとテクニックを秘めている。

巨人では今季限りで長野久義が現役引退。そして、主砲の岡本和真がポスティングシステムでのメジャー移籍を目指している。球団の顔である2人の右打者が抜ける中、G党は石塚の活躍に大盛り上がりだ。