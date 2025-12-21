長期休みに行きたい「福岡県の穴場秘境」ランキング！ 2位「平尾台千仏鍾乳洞」を抑えた1位は？【2025年調査】
年末年始の長期休みは、人混みを避けてゆったりと過ごしたいもの。喧騒（けんそう）から離れた場所で、静かに自分だけの特別な時間を見つけられる秘境が注目を集めています。
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国10〜60代の男女250人を対象に「長期休みに行きたい穴場秘境」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、長期休みに行きたい「福岡県の穴場秘境」を紹介します！
2位：平尾台千仏鍾乳洞／51票2位は「平尾台千仏鍾乳洞」でした。日本三大カルストにも数えられる平尾台にある鍾乳洞で、国の天然記念物にも指定されています。洞内には足元を流れる地下水や神秘的な石筍が広がり、夏はひんやりとした空気に包まれる癒しの空間です。
回答者からは「福岡に何回か行きましたが鍾乳洞あるのは知らなかったので行ってみたい」（30代男性／北海道）、「国の天然記念物に指定された由緒ある鍾乳洞で、神秘的で行ってみたいです」（50代女性／広島県）、「夏でも涼しい鍾乳洞を探検することで、涼を取りながら非日常的な体験をしたい。九州で唯一のカルスト台地という点も興味深い」（30代男性／東京都）などのコメントがありました。
1位：白糸の滝／80票1位は「白糸の滝」でした。糸島市にあるこの滝は、落差約20m、幅150mの湾曲した絶壁から落ちる美しい滝で、周囲の自然と調和した景観が魅力。夏には涼を求める観光客で賑わい、ヤマメ釣りやそうめん流しなども楽しめる人気スポットです。
回答者のコメントを見ると「清らかな水が流れ落ちる美しい滝で、静かに自然を楽しめる穴場だから」（20代女性／東京都）、「ヤマメ釣りなど、普段体験できない川での遊びも楽しみたいから」（30代女性／石川県）、「森に囲まれた滝で静かに秘境を楽しめそうだから」（40代男性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)