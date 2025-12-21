先天性疾患による低身長というハンディキャップがありながら、大人びた明るいキャラクターが人気のりおなちゃん（8）。

【映像】初めて1人でひざ立ちする、りおなちゃん

母親が19日にInstagramのストーリーズを更新し、器具をつけてリハビリに励む、りおなちゃんの動画を公開した。

2022年5月に受けた背骨の手術の影響で、胸から下が麻痺し、歩けなくなってしまった、りおなちゃん。母親が更新しているInstagramでは、歩行訓練具を使ってリハビリをする様子や、父親に抱っこされて花火を見に行ったことなど、りおなちゃんの日常を発信している。

2025年9月15日は、ひざ立ちする動画で「なんときょう、初めて1人でひざ立ちが出来ました！」「まだまだ、歩く夢までは時間がかかるかもしれませんが、きょうはまた1つ夢に近づいた一日でした。これからも頑張ります!!!」と、りおなちゃんの成長を報告。

「すごい!!!涙出た。きっと歩けるようになると信じてます」「りおなさんとご家族のたゆまぬ努力が実を結びましたね」など、様々なコメントが寄せられていた。

12月19日はストーリーズを更新し、「リハビリに朝から走り回ったらへとへと」と、体に器具をつけてリハビリに励む、りおなちゃんの様子を公開している。（『ABEMA NEWS』より）