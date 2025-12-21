気象予報士・穂川果音、美肩＆ボディライン際立つオフショルタイトニット姿に「目のやり場に困る」「肩のラインがセクシー」と反響
【モデルプレス＝2025/12/21】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が12月20日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのタイトなニットワンピース姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳美人気象予報士「ボディラインが綺麗」ぴったりニットワンピ姿
穂川は「来週はクリスマスだ〜 今年のクリスマスはみんなどう過ごすの〜？」とコメントし、東京丸の内のディズニーによるクリスマスモニュメントをバックにしたショットを投稿。オフショルダーのタイトなニットワンピース姿で、美しい肩と体のラインが際立っている。
また、穂川は自身のクリスマスについては「アベプラ生放送だよ」と「ABEMA Prime」（AbemaTV／毎週月曜〜金曜 よる9時〜11時）の生放送に出演しているとも綴っており、21日にはTBS系ラジオ番組「爆笑問題の日曜サンデー」（毎週日曜ひる1時〜5時）に「だいたい16時くらい」から出演することも付け加えている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「目のやり場に困る」「すごく綺麗」「肩のラインがセクシー」「ボディラインが綺麗」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
