EXOの8年ぶりの舞台に号泣…スホ・カイの感動ショットをド・ギョンスが公開

EXOのメンバーたちが、8年ぶりに立った「MMA（Melon Music Awards）」の舞台を終え、感極まって涙を流した。

12月21日、ド・ギョンスは自身の個人アカウントを通じて、「泣き虫たち」というコメントとともに写真を公開した。写真には、スホとカイが涙を浮かべている姿が収められており、見る人の胸を打った。

「簡単ではない…」“完全体”カムバックとならなかったEXO、D.O.が心境告白

この写真は、ソウル・高尺スカイドームで開催された『2025 Melon Music Awards』に、EXOが8年ぶりに“完全体”で出演した後、打ち上げの場で撮影されたものとみられている。

(画像=ド・ギョンス Instagram)

EXOはこの日、8年ぶりとなる年末授賞式のステージに登場し、大きな注目を集めた。スホ、D.O.（ド・ギョンス）、チャンヨル、カイ、セフンの5人が参加し、数々のヒット曲を次々と披露した。

圧巻のパフォーマンスに、会場の客席で観覧していた後輩アイドルたちも総立ちとなってステージを楽しむ様子を見せた。EXOのファンとして知られるNCT WISHのメンバーや、RIIZE、BOYNEXTDOORの姿がカメラに映し出され、現場の熱気を物語っていた。

さらにEXOは、来年発売予定の新曲『Back it up』をサプライズで先行公開。会場の熱気は最高潮に達し、公演終了後もファンの熱い反応が続いた。こうした大歓声と長年の思いが重なり、ステージを終えたメンバーたちは涙を流し、深い余韻に浸っていたという。

(写真提供=OSEN)

なお、EXOは来年1月19日に、『REVERXE』をリリースする予定で、約2年6カ月ぶりのカムバックとなる。8年ぶりのMMAの舞台と、新たなアルバムへの期待が重なり、EXOの次なる歩みに大きな注目が集まっている。

（記事提供=OSEN）