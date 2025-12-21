「モテ」を目指すなら避けたほうがいいヘアスタイル９パターン
「髪は女の命」とも言います。ヘアスタイルは全体の印象を大きく左右するものだけに、NGスタイルだけは知っておく必要がありそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『モテ』を目指すなら避けたほうがいいヘアスタイル」をご紹介します。
【１】ヤバい子に見えてしまう「派手カラーリング」
「病んでるようにもやんちゃにも見える…」（20代男性）というように、派手なカラーリングは総じて男性からいい印象を持たれないようです。赤・青・紫系なら精神的に不安定、金・銀系ならヤンキーの疑いをかけられかねないので、勢いで数カ月を棒に振るのはやめましょう。
【２】ギャルっぽくて怖い「レゲエスタイル」
「ドレッドとか編み込みとか、ちょっとやんちゃすぎる」（20代男性）というように、レゲエスタイルは、数ある女性のヘアスタイルの中でも一二を争う「強面」と言えそうです。もし興味本位で挑戦しようとしているなら、思いとどまったほうが賢明かもしれません。
【３】サブカル女子の臭いがする「ボブショート」
「あのおしゃれなおかっぱは、こじらせ女子の象徴な気がする」（10代男性）というように、ただの先入観ですが、ボブショートに「サブカル臭」を感じる男性もいるようです。襟足を刈り上げるとさらに独特の雰囲気を醸してしまうので、深いこだわりがなければ普通のボブにとどめてはいかがでしょうか。
【４】「いい女風」がわざとらしい「ワンレン」
「率直に言うと、癪に障る（苦笑）」（20代男性）というように、前髪をざっくり流すワンレンスタイルは「ぶってるな」と思われる可能性が高いようです。オトナなキャラであればしっくりくるので、自分がどう見られているか確認してからチャレンジしましょう。
【５】おしゃれすぎて男子には難解な「パッツン前髪」
「おしゃれなんだろうなとは思うけど、女子としてかわいいかは別」（20代男性）というように、パッツン前髪の魅力は女子同士でしか共有できないものなのかもしれません。ただし、アーティスト系のストイックなおしゃれを追求する男子に照準を合わせるならアリでしょう。
【６】ボーイッシュすぎる「ベリーショート」
「女らしさが感じられない」（10代男性）というように、髪を短くすると自然と女性性が薄れてしまうので、異性として見られにくくなる可能性があるようです。女らしさは「モテ」のわかりやすい要素なので、一般ウケを狙うなら禁忌と心得ましょう。
【７】女らしすぎて逆にあざとい「豪華な巻き髪」
「夜のお仕事のお姉さんみたいだなと思ってしまう」（10代男性）というように、大ぶりの巻き髪はゴージャスすぎて、男性に敬遠されてしまうようです。ゆるい巻き髪であればナチュラルに見えるので、ファッション誌などでニュアンスを研究してはいかがでしょうか。
【８】傷んでいると不潔に見える「金髪」
「汚らしい感じがして、全然おしゃれじゃない」（10代男性）というように、手入れの行き届いていない金髪は、「目も当てられない」と思われてしまうようです。どうしても金髪にしたければ、マメにトリートメントに通って美髪を維持する努力をしましょう。
【９】ワケがありそうで不安になる「超ロング黒髪」
「何か願掛けで髪を伸ばしてそう」（20代男性）というように、長過ぎる黒髪は男性に深読みされるおそれがあるようです。特に、ストレートで下ろしっぱなしにすると「貞子」を連想させてしまうので、ヘアアレンジに自信がある人以外は、ある程度の長さで切ったほうが無難でしょう。
目につきやすい「髪」は見た目の印象を大きく左右するので、ヘアスタイルには慎重になったほうがよさそうです。基本的に目立つ髪型・色はNGと思っておくと、失敗せずにすむでしょう。（小倉志郎）
【１】ヤバい子に見えてしまう「派手カラーリング」
「病んでるようにもやんちゃにも見える…」（20代男性）というように、派手なカラーリングは総じて男性からいい印象を持たれないようです。赤・青・紫系なら精神的に不安定、金・銀系ならヤンキーの疑いをかけられかねないので、勢いで数カ月を棒に振るのはやめましょう。
「ドレッドとか編み込みとか、ちょっとやんちゃすぎる」（20代男性）というように、レゲエスタイルは、数ある女性のヘアスタイルの中でも一二を争う「強面」と言えそうです。もし興味本位で挑戦しようとしているなら、思いとどまったほうが賢明かもしれません。
【３】サブカル女子の臭いがする「ボブショート」
「あのおしゃれなおかっぱは、こじらせ女子の象徴な気がする」（10代男性）というように、ただの先入観ですが、ボブショートに「サブカル臭」を感じる男性もいるようです。襟足を刈り上げるとさらに独特の雰囲気を醸してしまうので、深いこだわりがなければ普通のボブにとどめてはいかがでしょうか。
【４】「いい女風」がわざとらしい「ワンレン」
「率直に言うと、癪に障る（苦笑）」（20代男性）というように、前髪をざっくり流すワンレンスタイルは「ぶってるな」と思われる可能性が高いようです。オトナなキャラであればしっくりくるので、自分がどう見られているか確認してからチャレンジしましょう。
【５】おしゃれすぎて男子には難解な「パッツン前髪」
「おしゃれなんだろうなとは思うけど、女子としてかわいいかは別」（20代男性）というように、パッツン前髪の魅力は女子同士でしか共有できないものなのかもしれません。ただし、アーティスト系のストイックなおしゃれを追求する男子に照準を合わせるならアリでしょう。
【６】ボーイッシュすぎる「ベリーショート」
「女らしさが感じられない」（10代男性）というように、髪を短くすると自然と女性性が薄れてしまうので、異性として見られにくくなる可能性があるようです。女らしさは「モテ」のわかりやすい要素なので、一般ウケを狙うなら禁忌と心得ましょう。
【７】女らしすぎて逆にあざとい「豪華な巻き髪」
「夜のお仕事のお姉さんみたいだなと思ってしまう」（10代男性）というように、大ぶりの巻き髪はゴージャスすぎて、男性に敬遠されてしまうようです。ゆるい巻き髪であればナチュラルに見えるので、ファッション誌などでニュアンスを研究してはいかがでしょうか。
【８】傷んでいると不潔に見える「金髪」
「汚らしい感じがして、全然おしゃれじゃない」（10代男性）というように、手入れの行き届いていない金髪は、「目も当てられない」と思われてしまうようです。どうしても金髪にしたければ、マメにトリートメントに通って美髪を維持する努力をしましょう。
【９】ワケがありそうで不安になる「超ロング黒髪」
「何か願掛けで髪を伸ばしてそう」（20代男性）というように、長過ぎる黒髪は男性に深読みされるおそれがあるようです。特に、ストレートで下ろしっぱなしにすると「貞子」を連想させてしまうので、ヘアアレンジに自信がある人以外は、ある程度の長さで切ったほうが無難でしょう。
目につきやすい「髪」は見た目の印象を大きく左右するので、ヘアスタイルには慎重になったほうがよさそうです。基本的に目立つ髪型・色はNGと思っておくと、失敗せずにすむでしょう。（小倉志郎）