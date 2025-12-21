女優の福原遥が、２１日までに自身のインスタグラムを更新。映画撮影のオフショットを披露した。

福原は「映画『＃楓』本日公開」と書き出し、ダブル主演を務める俳優の福士蒼汰との２ショットのスナップ写真や、湖畔にたたずむ姿をアップ。福原は作品について、「スピッツさんの名曲『楓』から生まれたラブストーリー。そっと寄り添ってくれるような、温かくてとても優しい作品です。きっと映画を観（み）たあと、自分にとって大切な人をもっと大切にしたくなるはず。」と紹介し、「たくさんの方に届きますように、、」と祈りを込めて投稿を締めた。

この投稿にファンからは「楓見ました！終始号泣で、演技のうまさを改めて実感しました」「まじで泣けた」「素敵なオフショいっぱいで嬉（うれ）しい」「映画そのものもそうだけどキャストさん皆さんがほっこり心優しい人だからこんな素敵な映画になったんだろうなぁ スタッフの皆さんもきっとそうなんだろうなぁって映像を観て思う」「素敵な作品だったよ。号泣でした。大切な人を大切にしたいって思いました」など絶賛のコメントが寄せられている。