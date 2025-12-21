コロラド州の乾燥地帯で見つけた穴場

米国コロラド州にあるジャンクヤード『アーネスト・オート・レッキング＆トラック（Ernest Auto Wrecking & Truck）』は、州内でもあまり知られていない名店の1つで、間違いなく穴場と言えるだろう。

【画像】ボートテールが見事な1970年代のラグジュアリークーペ【ビュイック・リビエラを詳しく見る】 全18枚

ウェブサイトもなく、ソーシャルメディアでの存在感も薄い。だが、ここには素晴らしいクラシックカーが豊富に揃っている。州道15号線沿いにある家族経営の巨大なヤードで、1930年代から1990年代までの数千台のクルマが所狭しと並んでいる。



コロラド州の巨大ジャンクヤードで見つけた興味深いクラシックカーを40台紹介する。

優れた部品取り車に加え、訪問時にはレストア向けの魅力的な車両にも目を奪われた。在庫の大半は米国製だが、欧州や日本の珍しいモデルもいくつか見つかった。その一部を抜粋して紹介しよう。

ラインナップ

たまらない光景だ……。筆者はこうした通路を練り歩き、掘り出し物を探しながら非常に楽しい午後を過ごした。それほど秩序だって整えられているわけではないが、ヤードのオーナーは在庫を熟知しており、迷わず案内してくれる。



アーネスト・オート・レッキング＆トラックの通路

シボレー・モンテカルロ（1975年）

この1975年式シボレー・モンテカルロは、高地の乾燥気候のおかげでボディは良好な状態だ。しかし、残念ながらフロントガラスが欠けているため内装はひどく、レストアに挑むのであれば間違いなく新しいダッシュボードが必要になるだろう。

モンテカルロは「パーソナル・ラグジュアリー・クーペ」として販売され、1970年から2007年までシボレーのラインナップに名を連ねた。



シボレー・モンテカルロ（1975年）

ビュイック・スポーツワゴン

オールズモビル・ビスタ・クルーザーと同様、ビュイック・スポーツワゴンはデモリションダービーの参加者たちにとって非常に魅力的なマシンであり、多くの車両が派手に散っていった。この1960年代後半の個体が無事であることを願うが、筆者が訪れた際には、敷地の隅にアーネスト・オート・レッキング＆トラックがスポンサーを務めるデモリションダービー車両が数台停まっていた……。



ビュイック・スポーツワゴン

AMCグレムリン

このAMCグレムリンXに搭載された5.0L V8エンジンは、0-97km/h加速8.5秒という立派な加速性能を発揮し、1/4マイル（401m）では17秒を切るタイムを記録した。しかし、燃費は芳しくなく、平均6km/lだった。

写真の個体は新車当時、ラ・ハラからクルマで約3時間のコロラド州ブライトンにあるストロードという販売店で販売されていた。



AMCグレムリン

ビュイック・リビエラ（1972年）

通常なら1972年式ビュイック・リビエラ（正確には1971〜1973年のリビエラ全般）は、その見事なボートテール形状のリアエンドを撮影するため、必ず後方から撮影する。しかし、今回は例外として、この手作りのグリルに注がれた労力をご覧いただくために正面から撮影した。かつては大切にされていたのだろう。



ビュイック・リビエラ（1972年）

ポンティアック・トランザム（1981年）

訪問時、ヤードオーナーの11歳の息子さんが「この1981年式トランザムは僕のクルマだ。時々ここで乗っているんだ」と教えてくれた。なんて素晴らしい体験だろう。テープが擦り切れるほどVHSで『トランザム7000』を観ていた筆者の世代よりも、ずっと恵まれているではないか。



ポンティアック・トランザム（1981年）

ルノー・ル・カー

ル・カーはフランス製ルノー5をベースに、AMCの1300か所の販売店を通じて販売されたクルマだ。当時は「フレンチ・ラビット」と呼ばれ、ホンダ・シビックやフォルクスワーゲン・ゴルフといった輸入小型車からシェアを奪うはずだった。

しかし、欧州でベストセラーだったにもかかわらず、米国では期待に応えられなかった。ボディサイズが小さすぎたのだ。1976年から1983年まで米国で販売された後、より大型の米国製アライアンス（ルノー9）とアンコール（ルノー11）に取って代わられた。



ルノー・ル・カー

マーキュリー・クーガー（1969年）

1969年式マーキュリー・クーガーのラグトップは高額で取引されるため、この1台を見つけたときには驚いた。同年に生産された10万台のクーガーのうち、コンバーチブル仕様は10％未満だった。運転席のヘッドレストの状態を見れば、車内の他の部分の状況を容易に想像できるだろう。



マーキュリー・クーガー（1969年）

シボレー・フリートライン（1948年）

古いクルマを専門に扱うジャンクヤードは、新たな仕入れ先を見つけるのがますます難しくなっており、しばしば遠方から車両を回収しなければならない。この1948年式シボレー・フリートライン・カスタム2ドア・セダンはその典型例で、回収には往復500kmの移動を要したそうだ。



シボレー・フリートライン（1948年）

ポンティアック・チーフテン（1954年）

丸太4本で支えられた1954年式ポンティアック・チーフテン・デラックスは、走行装置の大半が取り外されている。しかし、取材時点では、錆びていない金属部品がまだ多く残っており、クラシックカーの部品供給源として活用できる状態だった。

チーフテンは1949年から1958年まで生産されていた。



ポンティアック・チーフテン（1954年）

キャデラック（1958年）

案内係の従業員によれば、この1958年式キャデラックは自走で搬入されたもので、当時はまだ走行可能だったらしい。見事なテールフィンにご注目。信じがたいことに、翌年の1959年式ではさらに派手なデザインになる。



キャデラック（1958年）

ビュイック・ワイルドキャット（1967年）

1967年に販売された6万8068台のビュイック・ワイルドキャットのうち、コンバーチブルはわずか2276台。この個体はまさに希少品だ。完璧な状態なら高額で取引され、現状でも相当な価値がある。部品は揃っているが、ボロボロのソフトトップは長年風雨に晒され、内装もその影響で傷んでいる。

（翻訳者注：この記事は「中編」に続きます。）



ビュイック・ワイルドキャット（1967年）