インティミッシミで叶える特別なクリスマス。オンラインギフト対応開始

ホリデーシーズンが近づくこの時期、特別な贈り物を探している人に嬉しいニュースが届きました。イタリア発ランジェリーブランド「インティミッシミ」が、オンラインストアでのギフトラッピングサービスをスタート。これまで店舗限定だったサービスが、自宅にいながら利用できるようになり、贈る時間そのものもスマートに。2025年のクリスマスコレクションとともに、想いを美しく届ける新しいギフト体験が始まります。

オンラインで叶う上質ギフト体験



インティミッシミのオンラインストアでは、用途に合わせて選べる2種類のギフトラッピングを用意。

税込450円のギフトラッピングは、最大4点までをボックス型のスペシャル仕様で梱包し、価格が見えない状態でお届けします。

ギフトメッセージの同梱も可能。税込200円のギフト用梱包紙セットは、自宅で自由にラッピングでき、メッセージカードと封筒付きです。

購入時の会計画面で追加するだけの手軽さも魅力です。

※ギフトラッピング及び包装紙セットの返品・返金は不可。

ON:NE×ノンワイヤーで眠りを変える。温寝リカバリー磁気ブラ新登場

私らしさを纏うクリスマスコレクション



“La Vie en Rose” Elena バルコネットブラ

ポラークリスマスプリント モダール オープンフロント パジャマ

“Shimmering Passion” ラメ ロングスリーブ ボディスーツ

“Glimmer of Pleasure” レース ロングスリーブ ボディスーツ

2025年のクリスマスコレクションは、「今年のクリスマスは、私らしく。」がテーマ。

ロマンチックなレースが印象的な“LaVieenRose”Elenaバルコネットブラは\9,990（税込）、華やかなホリデープリントのモダールパジャマは\15,990（税込）。

ラメ素材が美しいボディスーツや、背中開きデザインのレースボディスーツはいずれも\11,990（税込）と、特別な夜やギフトにふさわしいラインナップが揃います。

贈る人にも、受け取る人にもときめきを



インティミッシミのアイテムは、日常に寄り添う着心地と、気分を高めるデザイン性が共存。自分へのご褒美としてはもちろん、大切な人へのクリスマスギフトとしても選ばれています。

オンラインギフト対応により、住所を知らなくても想いを届けられるのも嬉しいポイント。ホリデーシーズンのさまざまなシーンで活躍してくれそうです。

想いを包む、インティミッシミのクリスマス



インティミッシミのオンラインギフトラッピングサービスは、贈り物に“気持ちの余白”を添えてくれる存在。

洗練されたデザインと心地よさを兼ね備えたクリスマスコレクションは、贈る側のセンスもそっと引き立てます。

今年のクリスマスは、自分らしさと想いを大切にしたギフト選びを♡特別な一日を、より印象的に彩ってみてはいかがでしょうか。