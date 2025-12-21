ロックバンド「LUNA SEA」のギタリスト・SUGIZOさんが交通事故を起こし、年内の公演予定が延期または中止となることが発表されました。



【写真を見る】【 SUGIZO 】 「僕が運転する車とバイクとの接触事故が発生」 年内公演を延期 「今後もこの件について誠実に、真摯に対応してまいります」





所属事務所の株式会社シーブロックとSUGIZOさん本人からの公式発表によると、12月18日の深夜、SUGIZOさんが運転する自動車とバイクとの接触事故が発生したとのことです。

この事故を受け、12月23日に予定されていたLUNA SEAの有明アリーナ公演「LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-」は延期。また、12月26日の「SUGIZO TOUR 2025「FINAL OF THE SNAKE」新宿ReNY FC LIVE」も延期または中止、12月30日の「KenKen四十歳生誕祭 OLE PALOOZA 2025」への出演も辞退することが発表されています。SUGIZOさんは現在負傷しており、担当医師の指導のもとで療養中とのことです。







SUGIZOさん本人もコメントを発表し、「この度、12月18日の深夜、僕が運転する車とバイクとの接触事故が発生しました。現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています。今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。」と報告。

続けて「今後もこの件について誠実に、真摯に対応してまいります。皆様、本当に申し訳ありません。」と謝罪しました。





株式会社シーブロックは「この度はこのような発表になってしまい、誠に申し訳ございません。重ねてお詫び申し上げます」と謝罪の意を表明しています。



【担当：芸能情報ステーション】