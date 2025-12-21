“異次元のスタイル”が注目されている人気インフルエンサーのゆりにゃ（26）。20日に更新したInstagramのストーリーズで、最新の体重を公開し、アンチに対して反論した。

【映像】“3歳児”ほどのウエスト・ゆりにゃ、体重公開＆アンチに反論

身長162cm、ウエストは3歳児ほどのサイズだという47.6cmと、体のサイズを公表しているゆりにゃ。そのスタイルがわかる水着姿や、ストイックなトレーニング動画をInstagramに投稿している。

ゆりにゃ、最新の体重を公開＆アンチに反論

12月20日はストーリーズで、34.5kgと表示された体重計の写真を公開し、「人様に向かって『ただの拒食症じゃんw』とか安易に言えちゃう人、恐怖でしかない。細くて痩せてる人に向かって体形批判する世の中、何。うつ病の人に向かって『甘えw』って言ってるのと同じ」と、アンチに反論。

続く投稿で、「海外に行ってメンタルが安定して、ついに40kg台になった、感動」と、「40.2kg」という最新の体重を公開している。（『ABEMA NEWS』より）