■ノルディックスキージャンプW杯（20日〜21日、スイス・エンゲルベルク）

ノルディックスキージャンプのワールドカップ（W杯）女子個人の第9戦（ヒルサイズ＝HS140m）が、のスイスのエンゲルベルクで日本時間20日に行われ、丸山希（27、北野建設）が、1回目に136.5m、2回目に134mのジャンプを飛び、合計274.9点で今季5度目の優勝を飾った。丸山はこれで、3戦連続での表彰台入りとなった。

丸山は、今季開幕戦からW杯で3連勝すると、第4戦でも2位、第5戦でも3位に入り、5戦連続の表彰台入り。第6戦で4位、第7戦で再び優勝すると、第8戦でも2位に入り、2戦連続での表彰台入りと好調をキープしていた。

他の日本勢は、勢藤優花（28、オカモトグループ）は6位、高梨沙羅（29、クラレ）が9位、宮嶋林湖（22、松本大）は13位、伊藤有希（31、土屋ホーム）は19位、佐藤柚月（18、東京美装）は32位だった。

男子の個人第10戦も同地で行われ、二階堂連（24、日本ビール）が1回目に141.5m、2回目も129.5mのジャンプで合計318.1点をマークし3位に入り、2戦連続の表彰台入りとなった。

小林陵侑（29、チームROY）は1回目を138m、2回目を131mで合計314.1点で6位に入った。小林朔太郎（雪印メグミルク）は21位、佐藤幸椰（30、雪印メグミルク）は23位、内藤智文（32、山形市役所）は27位、中村直幹（29、Flying Laboratory SC）は35位だった。



＊写真は今季5勝目をあげた丸山希選手

